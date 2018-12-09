Сенцову не отдают посылку с теплыми вещами уже три недели – правозащитница

По факту нарушения учреждением ФСИН российского законодательства направлены жалобы на сайты президента России, ФСИН и Генпрокуратуры.

Незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову руководство колонии уже три недели не отдает посылку с теплыми вещами, продуктами и видеофильмами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила российская правозащитница Татьяна Щур.

«Посылка была послана ему 12 ноября. Уже 17 ноября она была на почте в Лабытнангах. Потом ее почему-то отправили в Салехард, чтобы вернуть на почту уже 20 ноября. По словам «служащей колонии, отвечающей за передачи», извещение в колонию пришло 27 ноября. И тут началась политика. Как и в прошлый раз, ровно год назад, посылку не вручают уже 3 недели. Объяснять, для чего заключенному за Полярным кругом нужны теплые вещи, продукты и фильмы, подобранные друзьями, нормальным людям не нужно. Но руководство колонии, очевидно, этого не понимает», - пишет правозащитница.

Также она сообщила, что по факту нарушения законодательства РФ, совершаемого учреждением Федеральной службой исполнения наказаний, направлены жалобы на сайты президента России Владимира Путина, ФСИН и Генпрокуратуры РФ, откуда они пересланы в соответствующие структуры Ямало-Ненецкого округа.

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Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

25 октября Сенцову была присуждена премия Европарламента «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова. Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.

26 ноября депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что европарламентарии добиваются от российских органов власти разрешения на допуск их в колонию к Сенцову.