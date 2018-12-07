"Что с тобой сделали?": Ани Лорак в "экстремальном" мини разнесли в сети (фото)

Откровенные наряды Ани Лорак - не редкость.

Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась фото со сьемок российского шоу "Голос", где она принимает участие в качестве тренера.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в "экстремальном" мини черного цвета с глубоким декольте, прикрытым прозрачной сеткой.

"Не самое лучшее фото", "Платье неудачное", "Кроме накачанных губ, что вы еще сделали со своим лицом?", "Лицо - реклама ботокса", "Что с тобой сделали?", - пишут в комментариях.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак анонсировала свое шоу "Дива" на российском пропагандистском канале - "Первом".