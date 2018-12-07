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"Что с тобой сделали?": Ани Лорак в "экстремальном" мини разнесли в сети (фото)

15:46, 07 декабря 2018
Общество
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Лорак снова щеголяет в мини / фото instagram.com/anilorak

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в "экстремальном" мини черного цвета с глубоким декольте, прикрытым прозрачной сеткой. 

"Не самое лучшее фото", "Платье неудачное", "Кроме накачанных губ, что вы еще сделали со своим лицом?", "Лицо - реклама ботокса", "Что с тобой сделали?", - пишут в комментариях.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак анонсировала свое шоу "Дива" на российском пропагандистском канале - "Первом".

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Теги: #фото#Ани Лорак