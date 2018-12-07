"Что с тобой сделали?": Ани Лорак в "экстремальном" мини разнесли в сети (фото)
15:46, 07 декабря 2018Общество
1518 0
Откровенные наряды Ани Лорак - не редкость.
Лорак снова щеголяет в мини / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась фото со сьемок российского шоу "Голос", где она принимает участие в качестве тренера.
Читайте такжеАни Лорак анонсировала выступление на "Интере" - в сети разгорелись жаркие споры (фото)
На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в "экстремальном" мини черного цвета с глубоким декольте, прикрытым прозрачной сеткой.
"Не самое лучшее фото", "Платье неудачное", "Кроме накачанных губ, что вы еще сделали со своим лицом?", "Лицо - реклама ботокса", "Что с тобой сделали?", - пишут в комментариях.
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак анонсировала свое шоу "Дива" на российском пропагандистском канале - "Первом".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter