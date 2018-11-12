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Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа (фото)

15:31, 12 ноября 2018
Общество
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Instagram Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников откровенными фото, но на этот раз певица опубликовала нежный снимок, на котором позирует без макияжа.

Фото появилось в Instagram Каменских.

Певица сфотографировалась в нежно-зеленой толстовке и с собранными волосами.

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"Сегодня у меня начинается новое путешествие. Нахожусь в предвкушении. Самолёт взлетает уже через несколько мгновений. Есть догадки, куда я направляюсь?", - подписала фото певица.

Снимок набрал более 25 тысяч лайков, а в комментариях поклонники отметили, что артистка отлично выглядит. 

Как сообщал УНИАН, американская супермодель "засветила" грудь в микроскопическом бикини.

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Теги: #Настя Каменских