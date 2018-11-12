Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа (фото)

Снимок набрал более 25 тысяч лайков, а в комментариях поклонники отметили, что артистка отлично выглядит.

Украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников откровенными фото, но на этот раз певица опубликовала нежный снимок, на котором позирует без макияжа.

Фото появилось в Instagram Каменских.

Певица сфотографировалась в нежно-зеленой толстовке и с собранными волосами.

Читайте такжеДрако Малфой из "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости

"Сегодня у меня начинается новое путешествие. Нахожусь в предвкушении. Самолёт взлетает уже через несколько мгновений. Есть догадки, куда я направляюсь?", - подписала фото певица.

Снимок набрал более 25 тысяч лайков, а в комментариях поклонники отметили, что артистка отлично выглядит.

Как сообщал УНИАН, американская супермодель "засветила" грудь в микроскопическом бикини.