Под зданием МВД в Киеве проходит акция памяти Гандзюк (видео)

Собравшиеся держат плакаты с надписями "Ее убили" и "Кто заказал Катю Гандзюк?".

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел проходит акция памяти активиста и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Акцию транслирует "Громадське".

Читайте такжеВ Генпрокуратуре отчитались о расследовании дела Гандзюк

Согласно информации, люди только начинают собираться. Собравшиеся держат плакаты с надписями "Ее убили" и "Кто заказал Екатерину Гандзюк?".

По словам активистов, на сегодняшней акции не будут выдвигать громких требований. Люди собрались, чтобы почтить память Екатерины Гандзюк и напомнить правоохранителям, что все присутствующие здесь ждут, когда назовут имя заказчика убийства.

ак сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк после длительного лечения скончалась. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки.