В Киеве попрощались с погибшей в ДТП актрисой «Дизель Шоу» (фото)

Церемония прощания со звездой "Дизель шоу", которая вчера трагически погибла в ДТП по дороге с гастролей из Львова, прошла в Октябрьском дворце.

В Киеве попрощались с актрисой Мариной Поплавской, которая вчера погибла в ДТП под Киевом.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония прощания с Поплавской прошла в столичном Октябрьском дворце.

Отдать последний долг актрисе пришли ее друзья, коллеги, поклонники творчества.

Завтра с Поплавской будут прощаться на ее родине - в Житомире. Церемония начнется в 10:30 в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги. Отпоют актрису в Кафедральном соборе Святой Софии.

Похороны состоятся также завтра на Корбутовском кладбище на Центральной аллее.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Кроме того, участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

Справка УНИАН. Марина Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград-Волынский Житомирской области. После школы поступила в Житомирский государственный университет, после окончания которого работала учителем языка и литературы. Играла в команде КВН «Девчонки из Житомира» и работала на телевидении.