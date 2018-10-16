"Узнать сложно": украинская певица напугала сеть своим внешним видом (фото)
09:20, 16 октября 2018Общество
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Вероятно, Повалий прибегала к пластике или инъекциям.
Повалий не узнать на новом фото / фото instagram.com/tpovaliyofficial
Украинская певица Таисия Повалий поразила своим внешним видом.
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Новую фотографию артистка опубликовала в Instagram. На фото экс-депутат от Партии регионов появилась в солнцезащитных очках. Лицо видно крупным планом, поэтому заметно, что Повалий прибегала к пластике или инъекциям.
"Вообще не похожа на себя здесь", "Что люди делают с собой? Узнать сложно", Кто это?", - пишут в комментариях под фото.
Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов предлагает Верховной Раде просить СНБО бессрочно лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других.
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