Песня украинской группы попала в топ-10 мирового чарта (видео)

Композиция "Плакала" попала в десятку популярных песен чарта Shazam.

Украинская группа KAZKA, который недавно представила эмоциональное видео на композицию "Плакала", с этой песней попала в топ-10 популярных песен международного чарта Shazam.

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Об этом на своей странице в Instagram сообщил продюсер группы Юрий Никитин.

"Трек группы KAZKA "Плакала" вошел в топ-10 песен мирового чарта Shazam. И как пишут эксперты, это первый случай в истории украинской музыки (и не только украинской), когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс в мире", - написал продюсер.

Напомним, в июле группа Kazka с песней "Плакала" возглавила чарт клипов в украинском сегменте YouTube.