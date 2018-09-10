Календарь событий: крупнейший в мировой истории теракт, Шнобелевская премия, первый штраф за «пьяную» езду и как собирали деньги на Киевский политех

10 сентября

Неделя начинается с Всемирного дня предотвращения самоубийств. Его инициатором выступила Всемирная организация здравоохранения при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств. Суицид – глобальная трагическая проблема. По статистике, в результате самоубийств в мире умирает столько же людей, сколько в результате войн и внешних причин. По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида на сегодня приближается к миллиону в год, к 2020 году цифра может возрасти в полтора раза. Лидерами по количеству случаев суицида являются развитые страны. Первенство принадлежит Восточной Европе. В Японии показатель примерно такой же - ежегодно кончают жизнь самоубийством около 30 тысяч человек. Самые низкие показатели - в Латинской Америке и исламских странах. В отношении Африки статистические данные отсутствуют. Украина занимает одно из ведущих мест в Европе по количеству самоубийств. По данным Госстата, на 100 тысяч человек приходится 22 самоубийства. Смерть от суицида занимает второе место в Украине после естественной смерти и смерти от внешних причин. Эксперты отмечают, что суицидные попытки чаще всего совершают молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, в подавляющем большинстве живущие в развитых промышленных районах.

В понедельник много памятных дат. Так, 10 сентября 1756 года король Португалии Жозе I подписал указ об основании первого в мире региона для производства вина - Портвейна, и таким образом основал королевскую винную компанию Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, славящуюся своей продукцией по сей день. А сам регион внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1894 году 10 сентября впервые в мире, в Лондоне, водитель был оштрафован за вождение автомобиля в пьяном виде. Этим горе-водителем стал таксист Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал в двери дома. Штраф составил 1 фунт стерлингов, «кругленькая» сумма на то время.

В 1977 году в этот день во Франции был в последний раз казнен преступник на гильотине. Им был тунисский иммигрант Хамида Джандуби, осужденный за убийства. Через четыре года гильотину, как орудие смертной казни, запретят.

В 1981 году знаменитая картина «Герника» Пабло Пикассо вернулась в Испанию, ее поместили в мадридский музей Прадо. В завещании великого художника, скончавшегося в 1973 году, было указано, что возвращение картины возможно лишь при условии падения фашистского режима и восстановления демократии в стране.

В 1996 году ООН утвердила Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В 1998 году, спустя 5 минут после старта, запущенная с космодрома Байконур российская ракета-носитель «Зенит-2» упала вместе с 12 американскими спутниками связи «Глобалстар» в безлюдном месте в Хакасии. США на некоторое время свой коммуникационный проект заморозили, но потом его реанимировали и успешно.

Неофициальные праздники, которыми мы обязаны сообществам, в том числе в соцсетях, - День занюхивателя и День разноцветных букетов.

Именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Арсения, Игнатия, Сергея и Николая.

11 сентября

Во вторник – скорбная дата, произошел крупнейший за всю историю террористический акт - серия скоординированных террористических атак в США. Ответственность за это лежит на исламистской террористической организации «Аль-Каида». 11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке с интервалом 17 минут врезались два самолета Боинг-767, управляемые террористами-смертниками. В результате - обе башни обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих зданий. Третий самолет был направлен в здание Пентагона, но безуспешно. Четвертый разбился в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате атак погибли более 3 тысяч человек, около 6 тысяч были ранены, 24 - пропали без вести. Практически все погибшие были гражданскими лицами. Под завалами погибли представители 115 национальностей. Среди жертв теракта были и 12 выходцев из Украины. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря мужеству которых удалось спасти около 30 тысяч человек. Пожарным понадобилось 100 дней, чтобы погасить все очаги возгорания. Всего спасателям пришлось просеять 1 млн тонн обломков и мусора в поисках вещей, принадлежавших жертвам теракта. В 2002 году, в день годовщины терактов в США, американские авиакомпании отменили более 3000 рейсов. Сотни авиарейсов были отменены и в других странах. Ряд американских компаний отказались в этот день от размещения каких-либо видов рекламы в СМИ.

11 сентября 2006 года в Нью-Йорке был открыт монумент «Слеза скорби» работы Зураба Церетели – в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Высота памятника – свыше 30 метров, вес – более 170 тонн. Он представляет собой расколотую бронзовую плиту, символизирующую рухнувшие «башни-близнецы». Внутри трещины подвешена 12-метровая стальная капля – слеза.

Во вторник свой День рождения отмечает Всемирный фонд дикой природы (WWF) – крупнейшая на сегодня неправительственная международная природоохранная организация. WWF объединяет 28 национальных организаций и ассоциированных членов в мире, а также около 5 миллионов индивидуальных членов. Фонд дикой природы возник в 1961 году в небольшом швейцарском городке Морг, где находится штаб-квартира Международного союза охраны природы. Ее основателями были Люк Хоффман, Питер Скотт и Гай Монфор. В 1962 году фонд реализовал свой первый проект – его представители обратились ко всем странам с призывом подписать Всемирную хартию по охране диких животных. Признание и финансовую независимость WWF получила спустя 10 лет после своего создания. В 1971 году принц Голландии Бернард, президент фонда, лично обратился к тысяче самых влиятельных людей мира с просьбой поддержать WWF и отдать в управление фондом по 10 тысяч долларов. В результате удалось собрать 10 миллионов долларов. Эта сумма стала финансовой основой фонда. Саму же организацию по числу участников (тысяча приглашенных плюс принц Бернард) стали называть «Трест 1001». Всемирный фонд дикой природы уже реализовал более 2 тысяч проектов. Фонд существует на благотворительные пожертвования частных лиц, правительств разных стран, международных агентств и компаний. Что же касается логотипа WWF, то он имеет особенную историю. Еще в 1929 году стало известно о существовании в лесах Китая удивительного черно-белого медведя - панды. Сразу же стали предприниматься попытки привезти живую панду в Америку, но все они заканчивались трагично. А после Второй мировой войны китайцы, знающие подход к этим животным, начали гастролировать с пандами по крупнейшим зоопаркам мира. Однажды во время пребывания панды Чи-чи в одном из зоопарков Лондона ее увидел один из «отцов» WWF - ученый и художник-анималист Сэр Питер Скотт. Он выполнил стилизованный портрет панды, после чего и решил, что это изображение добродушного животного должно стать символом фонда. Остается лишь добавить, что панда — редкое на Земле животное, занесенное в международную Красную книгу.

В 1888 году в этот день на открытии промышленной выставки в Торонто произведена первая в мире запись человеческого голоса.

В 1927 году на Южном берегу Крыма произошло землетрясение, приведшее к множественным разрушениям от Севастополя до Феодосии. Именно это землетрясение попало в сюжет романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, написанного в 1927 году и являющегося первой совместной работой знаменитых соавторов.

В 1957 году президиум Верховного Совета СССР постановил прекратить присвоение городам и заводам имен партийных деятелей при их жизни. Тогда по поводу этого документа в народе ходил анекдот – решение приняли, потому что уже не осталось свободных мест для присвоения имен партийных боссов.

В 1993 году в Киеве был открыт памятный знак жертвам Голодомора 1932-33 годов. Он расположен у стены Михайловского Златоверхого монастыря. Памятный знак изображает крест и мать с ребенком на груди. Авторы — скульптор Василий Перевальский, архитектор Николай Кислый. После освящения памятника была отслужена панихида по Алексею Гирнику, который сжег себя в знак протеста оккупации и русификации советами Украины. Это была первая панихида, отправленная в Киеве с 1979 года. В СССР во все времена существовал неписанный запрет на воспоминания о жертвах Голодомора - никаких публичных разговоров, чествования памяти невинно убитых. Только с восстановлением государственной независимости украинский народ смог сорвать табу с темы Голодомора и памяти о 7 миллионах своих родных, близких, земляков, которых советская власть жестоко убила в 1932-1933 годах.

Неофициальные праздники - День рождения граненого стакана, День ласкового обращения и День правильного ожидания необъяснимого.

Именины у Ивана, в целом 11 сентября в народе называют «Иванов день».

12 сентября

В среду – Международный День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций. Учрежден он в 2004 году и отмечался 19 декабря до 2012 года, за тем был перенесен Генассамблей ООН на 12 сентября. Дата выбрана неслучайно – в этот день в 1978 году Генассамблея ООН одобрила Буэнос-Айресский план действий по развитию технического сотрудничества между развивающимися странами.

В 1624 году в этот день в Лондоне прошло испытание первой в мире субмарины.

В 1890 году англичанами был основан город Солсбери - ныне Хараре, столица Зимбабве.

В 1898 году был открыт Киевский политехнический институт. Идея его создания возникла 18 февраля 1880 года, когда собравшиеся «на поговорить» сахарозаводчики, «желая отметить 25-летие пребывания на престоле Царя-Освободителя Александра II», решили собрать необходимый капитал для создания технического заведения. В результате, собрали благотворительные взносы на общую сумму более 1 миллиона рублей при стоимости строительства и оборудования института 2,6 миллиона. Среди организаций и людей, которые внесли средства были: Киевская городская Дума - 300 000 руб., Терещенко с сыновьями – 150 000 руб., Киевский земельный банк - 15 000 руб., Товарищество Красилевского сахарного завода - 2 000 руб., А. Брадзкий - 5 руб. Всего 139 товариществ, банков, заводов, ведомств, отдельных граждан внесли свои взносы. 25 ноября 1896 года в здании Бродского, «гражданина Киева и в прошлом глашатого Думы», под руководством Сольского (киевский городской голова) состоялось заседание представителей городского правления, Биржевого комитета, учебного, технического и финансового мира Киева, на котором был принят протокол, «...который составляет собственно первый фактический документ в истории высшего технического учебного заведения в г. Киеве». В нем отмечалось, что «... наиболее приемлемым типом нового учебного заведения определить тип Политехнического института, состоящего из нескольких отделов разных специальностей, по примеру политехникумов в Цюрихе, Карлсруе, Мюнхене, Вены, Ганновере, Аахене, Дрездене, Риге и других». В конкурсе проектов зданий Политехнического института приняли участие известные архитекторы: Бенуа, Гоген, Китнер, Кобелев, Померанцев, Цендер и Шретер. Лучшим был признан проект профессора Китнера, по которому и построены корпуса Киевского политехнического института. Научно-методическую помощь во время основания и становления института предоставили корифеи науки – Дмитрий Менделеев, Николай Жуковский, Климент Тимирязев и другие. Кстати, первым председателем государственной экзаменационной комиссии КПИ в 1903 году был Менделеев. Первым директором Политехнического института 30 января 1898 года был назначен профессор Виктор Кирпичев.

В 1958 году была испытана первая интегральная схема, созданная инженером фирмы «Texas Instruments» Джеком Килби. В то же время этой проблемой занимался Роберт Нойс, который первым сумел создать промышленный образец. Ему же достались слава и деньги.

В 2008 году в Харькове состоялся первый на территории СНГ концерт группы Queen. Он проходил на центральной площади этого областного центра, которая считается второй в Европе по размерам - может вместить более 200 тысяч зрителей. Этим бесплатным концертом группа тогда начала свой Европейский тур в поддержку акции борьбы со СПИДом. После Харькова Queen вылетела в Москву. Второй приезд группы в Украину состоялся в 2012 году, во время футбольного чемпионата Евро-2012. Они выступали вместе с Элтоном Джоном. По подсчетам организаторов, концерт собрал на Майдане Независимости более 250 тысяч зрителей. Кстати, 5 сентября легендарному вокалисту группы Фредди Меркьюри исполнилось бы 72 года. Он умер 24 ноября 1991 года в Лондоне от СПИДа.

Неофициальные праздники - День семейного общения, День виртуальной бутылки, День заглядывания в окна и День утилизации электронных отходов.

Именины у Александра, Ивана, Павла, Даниила, Арсения, Саввы, Ефрема, Макария, Григория, Евгении, Елизаветы, Максима, Степана и Петра.

13 сентября

На этот день приходится вручение так называемой Шнобелевской премии - пародии на престижную Нобелевскую международную награду, присуждаемую выдающимся ученым. Шнобелевская премия – ее называют еще Игнобелевской (ignoble - постыдный, позорный) и Антинобелевской - была учреждена в 1991 году. Ее идейным вдохновителем стал юмористический журнал «Анналы невероятных исследований» во главе со своим создателем Марком Абрахамсом. Ежегодно обладателями этой премии становятся десять человек – «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». То есть, премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Правда, первоначальная формулировка звучала несколько иначе: «за достижения, которые невозможно воспроизвести – или нет смысла это делать». За исключением трех премий, присужденных в первый год, Шнобелевская премия вручается за реальные труды. Кандидатов на соискание премии может выдвигать любой желающий, допускается и самовыдвижение. Первые церемонии вручения проходили в Массачусетском технологическом институте, позднее действо переместилось в Гарвард. Вручение Шнобелевской премии уже обросло своими забавными традициями. Так, награду лауреатам вручают их «нобелевские» коллеги, надевающие по этому случаю бутафорские очки, накладные носы и фески (красные шерстяные колпаки с шелковой витой кистью). До 2006 года во время церемонии вручения по всему величественному лекционному залу вместимостью более тысячи человек летали бумажные самолетики. Позднее их запретили – из соображений пожарной безопасности. Оригинальна и сама награда: в дополнение к сертификату, удостоверяющему получение премии и подписанному тремя лауреатами Нобелевской премии, победителям вручают медали из фольги либо клацающие челюсти на подставке. Время выступления лауреатов ограничено 60 секундами. Тех, кто говорит дольше, останавливает маленькая мисс Свити Пу – девочка, которая капризным голосом восклицает: «Пожалуйста, прекратите, мне скучно!».

В 1848 году во Львовском университете была создана кафедра украинского языка.

В 1902 году в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления.

В 1929 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг впервые представил научной публике свое открытие – пенициллин, который стал незаменимым лекарством и спасает по сей день жизни миллионам людей. История пенициллина началась в 19 веке. В 1896 году итальянский врач Гозио вывел первый в мире антибиотик, но он не получил практического применения и был забыт. В 1913 году американские ученые Альсберг и Блек получили из гриба вида Penicillium пенициллиновую кислоту, обладающую противомикробными свойствами. Но Первая мировая война прервала их исследования. В 1928 году Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он заметил, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином. 13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете Флеминг его презентовал. Доклад особого интереса у слушателей не вызвал. Даже после опубликования статья не вызвала у медиков никакого энтузиазма. А все потому, что пенициллин оказался очень нестойким веществом. Он разрушался уже при кратковременном хранении. В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938 году ученые Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн выделили чистую форму пенициллина. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах в период Второй мировой войны в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945 году Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.

В 1965 году Совет Министров СССР принял постановление о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим, занятым на предприятиях с вредными для здоровья условиями труда. В народе по этому поводу ходило немало анекдотов – мол, больше отблагодарить людей нечем, а вот коров – хоть отбавляй.

Неофициальные праздники - День парикмахера и День шарлоток и осенних пирогов.

Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила и Александра.

14 сентября

В пятницу нет международных праздников, но день насыщен памятными датами. Так, в 1886 году 14 сентября американец Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки.

В 1911 году в этот день в Киеве был смертельно ранен Петр Столыпин, государственный деятель Российской империи, министр внутренних дел, премьер-министр России (с 1906 года). Под руководством Столыпина был разработан ряд крупных законопроектов, в том числе по реформе местного самоуправления, введению всеобщего начального образования, о веротерпимости. Инициатор создания военно-полевых судов, он провел новый избирательный закон, существенно усиливший позиции в Думе представителей правых партий, а также начал проведение аграрной реформы, но завершить ее не успел. История покушения следующая: в сентябре император Николай II с семьей и приближенными, в том числе с премьер-министром Петром Столыпиным, находились в Киеве на торжествах по случаю открытия памятника императору Александру II в связи с 50-летием отмены крепостного права. Вечером 14 сентября 1911 года императорская семья и все окружение присутствовали на спектакле в оперном театре Киева. Во время спектакля агент охранки Дмитрий Богров, воспользовавшись доверием жандармского начальства, проник в театр, где дважды выстрелил в Столыпина в упор из револьвера. Раненый Столыпин потерял сознание. Все происходило на глазах у царя, его дочерей и всех присутствующих. Богров был схвачен немедленно и давал показания несколько дней. Суд признал его виновным в преднамеренном убийстве премьер-министра. Он был приговорен к смертной казни и повешен 24 сентября. Столыпин скончался через 4 дня после покушения. В газетах тогда писали, что покушение могло быть организовано противниками столыпинских реформаторских идей.

В 1927 году в этот день в Ницце из-за того, что нашейный шарф намотался на колесо автомобиля, погибла великая американская танцовщица Айседора Дункан. Она являлась основоположницей свободного танца. Разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем. Жена поэта Сергея Есенина в 1922—1924 годах. В ее честь назван кратер Дункан на Венере.

В 1929 году в этот день футболисты киевского «Динамо» провели свой первый международный матч – в Нижней Австрии с командой клуба Deutsch-Wagram. Киевляне проиграли 3:4. Блистать они начали в 1935 году – игроки в составе сборной Украины провели дружеский матч во Франции против 4-кратного обладателя Кубка Франции ФК Red Star Football Club 93 (более известную, как «Ред Стар»), выиграв 6:1. Клуб «Динамо» был основан 13 мая 1927 года. Первая зарегистрированная игра состоялась 17 июля 1928 года против одесского «Динамо» (2:2). ФК «динамо» стал первой не московской командой, выигравшей чемпионат СССР. На международной арене выиграл 2 Кубка обладателей кубков (1975, 1986) и Суперкубок УЕФА (1975). Первый советский клуб, завоевавший европейский трофей. В Украине выиграл 15 национальных чемпионатов, 11 национальных кубков, 6 Суперкубков Украины. Киевское «Динамо» заняло 16-е место в списке лучших европейских клубов XX века по версии IFFHS, а также 8 место в списке лучших клубов мира XX века по версии журнала kicker. Лучший клуб Восточной Европы XX века по версии France-Presse (2000 год). По данным аналитического агентства CK, по результатам 2011 года «Динамо» было первым в Украине и 19-м в Европе футбольным клубом по количеству реальных болельщиков. Примечательно, что на чемпионате мира 1986 года советская сборная практически полностью состояла из игроков киевского «Динамо».

В 1939 году в США в воздух поднялся первый вертолет Игоря Сикорского - VS-300. Машиной управлял сам конструктор. Уроженец Украины Сикорский – создатель четырехмоторного самолета «Русский витязь» (1913 год), тяжелого четырехмоторного бомбардировщика и пассажирского самолета «Илья Муромец» (1914 год), трансатлантического гидроплана, серийного вертолета одновинтовой схемы (США, 1942 год).

В 1999 году организаторы конкурса «Мисс Америка» разрешили участвовать в нем разведенным женщинам и тем, кто делал аборты. Первый конкурс «Мисс Америка» состоялся 7-8 сентября 1921 года в Атлантик Сити. Целью его проведения было привлечение туристов.

В 2003 году Швеция, по результатам референдума, отказалась от перехода на общеевропейскую денежную единицу – евро. В этот же день и тоже по результатам референдума Эстония присоединилась к Европейскому Союзу.

В 2010 году сенат Франции одобрил законопроект, запрещающий женщинам носить паранджу, чадру и никаб в публичных местах.

Неофициальные дни - День слушания шорохов и День междусобойщиков.

Именины у Марфы, Семена, Татьяны и Натальи.

15 сентября

В субботу - Международный день демократии, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году. Дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году. Слово «демократия» происходит от древнегреческих слов, обозначающих «народ» и «власть», традиционно переводится как «власть народа». Под этим термином подразумевается политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его важные стадии. Демократия основана на свободном волеизъявлении народа и тесно связана с обеспечением правопорядка и осуществлением прав и основных свобод человека. Связь между демократией и правами человека зафиксирована в статье 21(3) Всеобщей декларации прав человека, гласящей: «Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования». К месту будет вспомнить изречение Черчилля: «Демократия - самый худший вид правления, не считая всех прочих, которые человечество испробовало за свою историю».

Еще в субботу Международный день распространения информации о лимфоме. Он был учрежден по инициативе Лимфомной Коалиции в 2004 году. Целью дня является повышение информированности людей о злокачественных заболеваниях лимфатической системы, важности их диагностирования на ранних стадиях.

Ежегодно в третью субботу сентября в Украине отмечается День изобретателя и рационализатора, который был установлен в соответствии с Указом президента в 1994 году. Конституция Украины гарантирует гражданам право владеть, пользоваться и распоряжаться своей интеллектуальной собственностью (ст. 41). Статья 54 Основного закона гарантирует защиту моральных и материальных интересов автора. Украина имела несомненные инновационные достижения мирового уровня, среди которых: ядерные технологии Адаменко, технология стимулирования роста растений в сельском хозяйстве Пономаренко, а также медицинские изобретения - способ борьбы с раком Завирюхи и лечения сосудов человека неоперабельным методом Бурого. Вот только правила в отношении авторского права у нас не работают или почти не работают, о чем свидетельствуют выводы международных профильных организаций. Весной 2018 года Верховная Рада приняла закон, который должен способствовать наведению порядка в этой сфере.

В субботу еще один национальный праздник - День фармацевтического работника, установленный указом президента Украины в 1999 году. В настоящее время фармацевтические предприятия нашей страны производят лекарственные средства почти всех лекарственных форм. Основными группами продукции являются сердечно-сосудистые препараты, анальгетики, витамины, средства для лечения респираторной, эндокринной и желудочно-кишечной системы, а также антибиотики. Перспективным направлением фармацевтической деятельности считается производство генериков (лекарственных средств, выпускаемых после окончания срока действия патента на оригинальный препарат). На фармацевтическом рынке Украины работают около 10 тысяч аптек, более 5 тысяч аптечных пунктов, 6 тысяч аптечных киосков, почти тысяча аптечных складов, 7 тысяч лечебно-профилактических заведений и, в общей сложности, более 5 тысяч фармацевтических организаций.

В 1776 году 15 сентября английские войска оккупировали Нью-Йорк, едва не захватив американского командующего Джорджа Вашингтона.

15 сентября 1830 года в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Манчестер. Проехаться по 50-километровой магистрали отправились восемь железнодорожных вагонов. Акционерное общество «Liverpool & Manchester Railroad Company» назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, изобретателя паровоза, который не только сконструировал машины, которые выиграли в открытом конкурсе право обслуживать новую дорогу, но и проложил саму магистраль, по «грузоподъемности и выносливости» признанную знатоками шедевром дорожного строительства. При проектировании линии Ливерпуль - Манчестер Стефенсоном были решены сложные задачи железнодорожной техники: заложены несколько сложных выемок, насыпей, мостов, применены железные рельсы на каменных опорах, способствующие увеличению скорости движения паровоза. Ширина колеи, выбранная Стефенсоном, во всех странах до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорость до 30 км/ч, пассажиры были в восторге. С этого дня в Великобритании, а затем и во всем мире началась бурная эпоха развития сети железных дорог.

В 1874 году в швейцарском Берне открылся международный почтовый конгресс, на котором собрались представители 22 стран с целью выработать правила, регулирующие обмен почтой между государствами. В октябре ими был подписан договор о создании Всемирного почтового союза.

В 1916 году в разгар Первой мировой войны состоялось первое в истории войн применение танков в боевых действиях. Англичане на реке Сомме бросили против немцев 49 танков модели Mk.1.

В 1917 году 15 сентября был выпущен в тираж первый номер журнала Форбс.

В 1933 году «генеральный комиссар государственной безопасности» Генрих Ягода сообщил Сталину о раскрытии в Ленинграде «общества педерастов». Арестовано было более 150 человек, многих из них расстреляли, остальные погибли в лагерях.

15 сентября 1971 года считается днем создания международной экологической организации «Гринпис» (Greenpeace, «Зеленый мир»). Его основатели - Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак Таггарт. Дэвид Фрейзер Мак Таггарт с 1979 по 1991 годы был бессменным президентом «Гринпис», а после стал почетным президентом организации. Он погиб в автокатастрофе в марте 2001 года. За время своего существования «Гринпис» вырос из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию. В своей деятельности «Гринпис» руководствуется принципом: протест действием – организация и проведение мирных акций, привлекающих внимание общественности к проблемам экологии и к тем, кто виновен в их возникновении. Финансируется организация исключительно за счет добровольных пожертвований. Главным руководящим органом является Совет «Гринпис», состоящий из представителей всех офисов организации, которые есть в более чем 40 странах мира.

В 1997 году 15 сентября был зарегистрирован домен Google.com.

Неофициальные праздники - День худеющих, День точки и День совпадений снов.

Именины у Антона, Федота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая и Ксении.

16 сентября

В воскресенье – Международный день охраны озонового слоя. Он был учрежден ООН в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года. Девиз Дня - «Сохрани небо: защити себя - защити озоновый слой». Монреальский протокол 16 сентября 1987 года подписали 36 стран, которые обязались ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ. Озоновый слой - тонкий газовый щит, который защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя, тем самым, сохранению жизни на планете. В 80-е годы 20 века ученые сделали открытие: в районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в 2 раза. Именно тогда появилось название «озоновая дыра».

16 сентября 1782 года была впервые использована «Большая печать» правительства США – ею проштамповали подписанное генералом Джорджем Вашингтоном, который в 1789 году стал первым президентом США, соглашение с Англией об обмене пленными и улучшении обращения с ними. История «Большой печати» следующая: 4 июля 1776 года перед Бенджамином Франклином, Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном была поставлена задача ее создать в связи с одобрением конгрессом «Декларации независимости». Делегаты Конституционного собрания считали, что эмблема и национальный герб будут символизировать независимую нацию и свободный народ с большими стремлениями и надеждами на будущее. Большая печать была завершена и утверждена шесть лет спустя. Она необычна тем, что имеет две стороны. Аверс с гербом - распростерший крылья белоголовый орлан - используется для скрепления важнейших государственных документов, а реверс с символическим рисунком - пирамида, олицетворяющая прочность государства – в качестве печати не применяется, но его изображение по распоряжению Франклина Рузвельта в 1935 году было помещено на однодолларовую банкноту. Там оно и пребывает до наших дней. Государственный секретарь США считается официальным хранителем печати. Она прикладывается только к строго определенным документам - международным договорам и президентским обращениям. Увидеть «Большую печать» можно в выставочном зале Государственного департамента в Вашингтоне.

В 1908 году Уильямом Дюрантом была учреждена компания «General Motors».

В 1966 году в Нью-Йорке оперой «Антоний и Клеопатра» открылось новое, а ныне всемирно известное здание «Метрополитен Опера».

В 1999 году Билл Гейтс и его жена Мелинда пожертвовали более 5 млрд долларов на основание организации по изучению вопросов улучшения здоровья.

Неофициальные праздники – День нелегального пития, День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей.

Именины у Василисы, Домны, Иоанна, Петра, Алексея, Ильи, Андрея, Николая, Сергея и Владимира.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная