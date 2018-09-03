Наташа Королева с жалобой на Украину обратилась в ЕСПЧ и назвала себя "репрессированной"

В октябре 2016 года российской певице украинского происхождения Наталии Порывай, которая имеет сценический псевдоним Наташа Королева, СБУ запретила на 5 лет въезд в Украину.

Певица Наталья Королева, проигравшая в Верховном суде дело об отмене запрете въезда в Украину, подала иск в Европейский суд по правам человека.

Об этом она рассказала РИА Новости.

"Иск уже находится в Европейском суде по правам человека. Информации от адвокатов о том, началось ли рассмотрение, у меня нет. Пока только подали, отправили документы", — сказала певица.

Читайте также"Славянский базар": в соцсетях раскритиковали желтые тюльпаны Королевой и украинского ведущего Евровидения

По словам Королевой, она надеется на "здравый смысл" суда.

"Я без вины репрессированный человек, обвинения в мой адрес не соответствуют действительности. Я считаю, что правда должна восторжествовать", — считает артистка.

Напомним, в октябре 2016 года российской певице украинского происхождения Наталии Порывай, которая имеет сценический псевдоним Наташа Королева, СБУ запретила на 5 лет въезд в Украину.

Позже, в январе Королевой позволили прилететь в Киев на похороны ее бабушки. Певица пыталась обжаловать решение о запрете, однако проиграла суды.