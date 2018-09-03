Календарь событий: день украинского кино, признание независимости США, появление бюстгальтера и переход Швеции на правостороннее движение за одну ночь

3 сентября

В понедельник нет международных праздников, но очень много значимых дат. Так, 3 сентября 1739 года был основан город Шостка Сумской области. Это произошло, когда на левом берегу реки Шостки, одного из притоков Десны, был построен пороховой завод. В советское время город был важным центром химической промышленности (производство кино- и фотопленки, авиационных реагентов), но с развалом СССР все прекратилось: завод по производству авиационных реактивов «Химреактив» пришел в запустение, а помещения завода по производству пленки «Свема» стали использоваться в качестве складских помещений. На сегодня в Шостке действуют предприятия пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Есть и стратегические объекты оборонного комплекса. Основной из них - завод «Звезда». В 1783 в этот день был подписан Версальский мирный договор - Великобритания признала независимость США, границы страны были зафиксированы специальными статьями договора. Британия отказалась от всех претензий в будущем и обязалась вывести свои войска, гарнизоны и корабли из всех пунктов и портов США. Предусматривалось свободное судоходство обеих стран по Миссисипи. Все пункты документа были выполнены. В 1791 году во Франции была объявлена первая в ее истории Конституция. В 1812 году в этот день в Англии на первом в мире консервном заводе была выпущена первая банка консервов, изготовленных промышленным путем. Партия предназначалась для военных. В 1864 году взрыв смел с лица земли стокгольмскую лабораторию химика и изобретателя Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом и братьями проводил опыты с нитроглицерином. Погибли 5 помощников и младший брат Альфреда - Эмиль. Отца от горя разбил инсульт. Альфред остался жив и невредим, что многие посчитали чудом. Он не прекратил опыты, и через три года получил патент на изготовление динамита. В целом Нобелю принадлежали 355 различных патентов, динамит же является самым известным. После прочтения преждевременного некролога о своей смерти, в котором его осудили за прибыль от продажи оружия, Нобель завещал, причем без ведома своих родных и близких, большую часть на то время заоблачного состояния для учреждения Нобелевских премий за самые важные достижения в физике, химии, медицине, литературе и за вклад в укрепление мира. Кстати, сумма наследства преумножалась из года в год от производства динамита, других взрывчатых веществ и от разработок нефтяных полей в Баку. 10 декабря 1896 года Альфред Нобель умер на своей вилле от кровоизлияния в мозг. Ему было 63 года. Похоронен он на старинном кладбище в Стокгольме. Его имя сохранилось в современных компаниях, таких как Dynamit Nobel и AkzoNobel, которые являются потомками слияний с фирмами, основанными Нобелем, а их было более 90.

3 сентября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб был выдан первый в мире патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby. Это была конструкция из двух платков и ленты. Женщины в то время носили исключительно корсеты, поэтому «лифчик» успеха не имел. Но предприимчивый муж Мэри, служивший в корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мэри патент за 1500 долларов, огромные на то время деньги - за 260 долларов можно было купить автомобиль. Популярность пришла к новинке в 1917 году, когда власти США в разгар первой мировой войны обратились к американским женщинам с просьбой отказаться от бюстгальтеров с металлическими деталями в помощь производства вооружения. «Слабый пол» так и сделал, перейдя на «ленточки» от Мэри. В 1930-е годы эмигрантка из России Ида Розенталь основала в Соединенных Штатах вместе с мужем предприятие, где впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками. В 1935 году придумали подушечки, вставляющиеся в бюстгальтер и придающие женской груди пышность. В этот же период была введена нумерация чашечек. После изобретения нейлона, в 1938 году для изготовления бюстгальтеров стали применять не только натуральные материалы, но и синтетику. Сегодня же эта важная часть женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется. В 1967 году в этот день Швеция перешла на правостороннее движение. Событие стали называть «День H». На правостороннем движении настоял Совет Европы для создания единой системы автомобильного движения для всей континентальной Европы. По подсчетам, это обошлось Швеции в 340 миллионов долларов (эквивалентно нынешним 0,5 миллиарда долларов). В 1955 году был проведен референдум, на котором 82,9% населения Швеции проголосовали против перехода «с лева на право». Между тем, в 1961-м власти страны заявили, что «дорожной революции» не избежать, и стали к этому готовиться. На все про все ушло 4 года. 3 сентября 1967 года в час ночи движение автомобилей в Швеции полностью остановилось (за исключением машин спецслужб). Запрет действовал до шести утра. За это время дорожные службы расчехлили новые знаки, активировали необходимые светофоры, убрали атрибуты «левосторонней» дорожной инфраструктуры. Рук не хватало, и для «перевода» была привлечена армия. В крупных городах движение транспорта было закрыто более чем на сутки. В Стокгольме, например, выезжать на дорогу нельзя было с 10 часов утра 2 сентября до 3 часов дня 3 сентября. Первое время после перехода в Швеции действовало дополнительное ограничение скорости: на 20-40 км/ч меньше привычной. На крупных перекрестках дежурили регулировщики. Но избежать аварий не смогли, их была масса, но все они были мелкими, ни один человек не погиб. Новшество не коснулось метро и поездов, они и по сей день используют левостороннюю схему движения. До сегодня в Швеции разрешено ездить на машинах с правым расположением руля, хотя их количество ничтожно мало. В мае 1968 года аналогичный «День H» устроили в Исландии. В 1973 году в Киеве был открыт памятник великой поэтессе Лесе Украинке. Он находится на площади, названной в честь поэтессы, в центре столицы. За создание монумента его авторы – скульптор Кальченко и архитектор Игнащенко – были награждены государственной Шевченковской премией 1973 года. Памятник Лесе Украинке представляет собой фигуру поэтессы, выполненную из бронзы. Ее высота – 5 метров. Статуя установлена на постаменте, сделанном из черного лабрадорита. Около памятника расположен фонтан, окруженный деревьями, которые были доставлены сюда из родного города Леси Украинки – Новоград-Волынского. Высота памятника вместе с постаментом - 10 метров. В 1993 году в Массандре президенты Украины и России - на то время Леонид Кравчук и Борис Ельцин - подписали три межгосударственных соглашения:

«Соглашение об утилизации ядерных боезарядов», «Основные принципы утилизации ядерных боезарядов стратегических сил, дислоцированных в Украине», «Соглашение о порядке осуществления гарантийного авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов Стратегических сил, расположенных на территории России и Украины». Украинский президент согласился отдать России ядерное оружие в течение двух лет с момента подписания Лиссабонского протокола (протокол к Договору между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, который был подписан в Лиссабоне 23 мая 1992 года). Взамен Ельцин пообещал забыть о двух с половиной миллиардах долларов долга за газ. Эксперты тогда объяснили уступчивость Киева слабостью его международной позиции, в то время как Москва имела массу возможностей для давления. Помимо долга за газ, в тот период Украине пришлось столкнуться с первым крымским кризисом. Дело в том, что российский Верховный совет предоставил Севастополю «федеральный статус». Это решение могло обернуться для Киева очень неприятными последствиями. Обращение же украинского руководства по данному вопросу в ООН за поддержкой привело лишь к принятию туманной и расплывчатой декларации о поддержке целостности страны. На деле Массандровские соглашения стали очередной вехой ядерного разоружения Украины.

Неофициальные праздники, которым мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День сорвавшихся с резьбы и День открытия новых дверей.

Именины у Вассы, Павла, Александра, Рафаила, Игната и Марфы.

4 сентября

Во вторник – Всемирный день тхэквондо. В этот день в 1994 году Международный Олимпийский комитет на своей сессии в Париже объявил о признании тхэквондо Всемирной спортивной федерацией и учреждении его официальным олимпийским видом спорта, задействованным в 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее. Этот День был утвержден на Генеральной ассамблее ВСФ в Хошимине в 2006 году и с тех пор отмечается как всемирный. Тхэквондо относится к числу массовых и популярных в мире видов спорта. Кстати, в СССР был введен запрет на занятия восточными единоборствами, вплоть до уголовного преследования.

4 сентября – день рождения брэнда «Кодак». Джордж Истман в этот день в 1888 году получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак «Кодак». История началась в 1880 году, когда Истман, клерк одной из страховых компаний, изобрел метод изготовления сухих негативных пластин и создал компанию под названием «Сухие пластины Истмана». В 1888 году фирмой была разработана принципиально новая модель фотоаппарата, прародителя современных компактных фотоаппаратов. Истман предложил придумать фотоаппарату имя, которое одинаково звучало бы на всех языках и легко запоминалось. Так на свет родился «Кодак». Чуть позже фирма разработала новое направление бизнеса – создала сеть фотолабораторий, объединенных общей торговой маркой «Кодак-Экспресс». Созданная в 1980 году в Англии, она стремительно развивалась и в настоящее время охватывает большинство стран мира. В 1882 году в Нью-Йорке Томас Эдисон запустил первую в мире центровую электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение - всего для 85 платных клиентов. Эдисон - американский изобретатель и предприниматель, получивший в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мира, создатель фонографа, усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году был награжден высшей наградой США - Золотой медалью Конгресса. В 1930 году стал иностранным почетным членом АН СССР. В 1928 году Совнарком Украины утвердил новое украинское правописание, близкое к нынешнему. Но оно действовало лишь до 1933 года. В 1959 году в США в продаже появились первые колготки. До этого времени потребности в них не было – женщины носили чулки, надеваемые под относительно длинные юбки. С изобретением англичанкой Мэри Куант мини-юбки и возникла потребность в принципиально новом изделии – колготках.

4 сентября 1975 года официально считается днем рождения игры «Что? Где? Когда?». В этот день она впервые вышла в эфир и сразу завоевала любовь многочисленной зрительской аудитории, что и объясняет ее существование по сей день. Но в 1975 году игра «выглядела» несколько иначе: ни волчка, ни совы в передаче не было. Волчок игроки закрутили в 1976 году, а живой символ передачи - филин Фомка - появился в зале через год. «Знатоками» участники игры впервые стали называться в 1979 году, тогда же появилась музыкальная пауза. Первый «черный ящик» вынесли в зал в 1983 году. А первый прямой эфир программы состоялся 24 октября 1986 года. С 1975 года бессменным автором, а с 1978 года и ведущим игры был Владимир Ворошилов, на то время генеральный директор телекомпании «Игра». 30 декабря 2000 года Ворошилов провел свою последнюю игру.

Неофициальные праздники - День оттяга и День незнакомых дорог.

Именины у Афанасия, Александра, Феликса, Алексея, Ивана, Исаакия, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия, Федора и Иллариона.

5 сентября

В среду - Международный день благотворительности, учрежденный Генассамблеей ООН в 2013 году. Инициатором выступило правительство Венгрии, дата приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской, известной миссионерки и католической монахини, которая на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

5 сентября 1666 года завершился «Великий пожар» в Лондоне, продолжавшийся четыре дня. За это время сгорело 13 200 домов, более 80 церквей и множество общественных зданий, было опустошено 300 акров земли. В пепел обратились Ратуша и Королевская биржа - финансовый центр Лондона. Самые страшные бедствия нанес пожар Собору святого Павла. При этом в пожаре погибли всего несколько человек. Большинству горожан хватило времени, чтобы спастись. Сразу после пожара был принят специальный Закон о восстановлении Лондона. Многие районы были перепланированы, улицы расширены, а дома стали строить в основном из камня, прежде они строились из дерева. При всем этом, Лондон был реконструирован по тому же плану, что и до пожара. В память о Великом лондонском пожаре по проекту архитектора Рена был построен памятник - колонна высотой 202 фута, внутри которой лестница из белого мрамора, а сверху открывается восхитительный вид на Лондон. На пьедестале колонны - описание пожара со всеми подробностями и аллегорические фигуры.

Реальных виновных в возникновении пожара так и не нашли. В 1667 году Королевский Совет постановил, что пожар был несчастным случаем, вызванным «рукой Божьей, сильным ветром и очень сухим временем года». Общий ущерб от пожара был оценен в астрономическую по тем временам сумму - в 10 миллионов фунтов стерлингов. Между тем, позднее было признано, что пожар помог избавиться от последствий Великой чумы 1665 года, которая унесла около 100 тысяч жизней, и вообще навсегда истребил в Лондоне чуму, свирепствовавшую периодически в течение многих столетий.

5 сентября 1944 года, за 9 месяцев до завершения Второй мировой войны, представители еще частично оккупированных Германией государств – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга – подписали в Лондоне договор об образовании экономического союза Бенилюкс - сокращенное название из первых слогов трех европейских стран: Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Таможенно-экономический союз этих стран предусматривал возможность свободного перемещения рабочей силы, капиталов, товаров и услуг. Хотя договор вступил в силу только в 1960 году, именно решение создать Бенилюкс явилось прообразом устава Европейского Союза. Впрочем, непосредственные предшественники Европейского Союза – Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), обрели физическую реальность раньше – в 1951 и 1957 годах. Страны Бенилюкса вместе с ФРГ, Францией и Италией выступили их учредителями. В 1980 году был открыт для движения самый длинный - 16-километровый - железнодорожный туннель в Швейцарии. В 1981 году была зафиксирована первая смерть жителя Азии от СПИДа.

Неофициальные праздники - День ухотрепальщиков и Оранжевый день.

Именины у Ефрема, Иринея, Ивана, Федора, Павла и Николая.

6 сентября

Четверг также полон значимыми памятными датами. Так, в 1943 году, выступая в Гарвардском университете, премьер Британии Уинстон Черчилль заявил, что в будущем жители США и Англии будут иметь единое государство. В 1952 году была подписана Всемирная конвенция об авторском праве, ее чаще называют Женевской конвенцией. В 1976 году советский пилот Виктор Беленко совершил побег на истребителе «Миг-25П». Посадку он сделал в Японии, где передал иностранным властям самолет со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту и запросил политическое убежище в США. 9 сентября он был вывезен в Америку, где получил сначала политическое убежище, а затем и американское гражданство, которое подписал лично президент США Джимми Картер. Беленко работал инженером по аэрокосмической технике и консультировал ВВС США. Его военный билет и полетный журнал хранятся в музее ЦРУ в Вашингтоне. Что касается самолета-перебежчика, то он был сразу разобран, подвергнут детальному изучению японскими и американскими специалистами, 15 ноября 1976 года его вернули в СССР. Беленко протестовал против возвращения самолета, советуя американцам оставить его для изучения еще на пару лет. В СССР самолет был снова собран, но к полетам его не допустили, использовали в качестве учебного пособия в латвийском Даугавпилсском высшем военном авиационном инженерном училище. На основе рукописи Беленко в литературной обработке американского писателя Джон Бэррона на английском и русском языках вышла книга «Пилот МиГа», где описывается вся история перебежчика. В СССР она, как и другие работы Бэррона, была доступна только в спецархиве для лиц, имеющих соответствующий допуск. В 2000 году Беленко дал интервью американскому корреспонденту на авиашоу в Висконсин, в котором, в частности, сказал: «В США я встретился с космонавтом Игорем Волком. Он говорит: «Ты же вроде бы умер!». Я ответил: «Не так быстро». КГБ распространил слухи о моем убийстве, чтобы отбить охоту у других». Беленко и на сегодня проживает в США. В 1979 году тридцать тысяч «лодочников», которым удалось по морю покинуть Вьетнам, получили разрешение на проживание в США.

В 1987 в Балтиморе впервые хирургическим путем были разъединены сиамские близнецы - два семимесячных мальчика Патрик и Бенджамин Биндеры, сросшиеся головами. Операция длилась 22 часа. Обслуживала ее команда из 70 медиков, которую возглавлял доктор Бенджамин Карсон. В процессе разделения врачам пришлось остановить кровообращение и сердца младенцев и снизить функции мозга почти до нуля, что позволило нейрохирургам разделить их мозг и кровеносные системы. Для этого кровь мальчиков была охлаждена до 20 градусов Цельсия, что позволяло надолго отключить мозг без потери его функций. Из-за длительности операции и большой кровопотери врачи решили реконструировать черепа пациентов позже, когда дети оправятся. Братья Биндеры выжили после разделения, но остались инвалидами. Их мозг не смог полноценно работать. Бенджамин был способен лишь издавать звуки, а Патрик и вовсе молчал, даже спустя несколько лет ни один из близнецов не мог самостоятельно есть или еще как-то себя обслуживать. В 2015 году Патрик скончался. Бенджамин смог относительно адаптироваться, но так и не научился говорить. Отец детей спился и умер, мать вышла замуж за другого мужчину и родила еще одного мальчика, на этот раз здорового. Доктор Карсон провел еще четыре подобных операции и в результате одной из них, в 1997 году в Замбии, дети не только выжили, но и совершенно нормально развивались. В 1989 году из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения. В 2002 году Совет директоров МВФ одобрил выделение Бразилии займа в размере 30,4 млрд долларов. Цель предоставления транша - предотвращение спада в крупнейшей экономике Южной Америки. По сей день кредит не возвращен. Что касается экономики Бразилии, то она замерла «в развивающемся виде».

Неофициальный праздник - День полетов над землей.

Именины у Арсения, Георгия, Петра, Евтихия, Кузьмы и Максима.

7 сентября

В пятницу национальный праздник - День военной разведки Украины. Официально военная разведка нашей страны была основана 7 сентября 1992 года, когда президент подписал указ о создании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины. Наши военные разведчики руководствуются лозунгом «Мудрый будет господствовать над звездами». Сейчас военная разведка – на передовой. С начала АТО на Донбассе это формирование потеряло около 200 человек. В 1813 году впервые выражение «Дядя Сэм» связали с правительством США. Оппоненты госполитики правящих партий, а в тот момент шла война (1812-1814 гг) между США и бывшей метрополией Англией, в газете The Troy Pos 7 сентября 1813 года опубликовали гневную статью, в которой писалось, что «неодобрительная кличка, заработанная нашим правительством, стала почти столь же общеупотребительной, как нарицательное имя Джона Буля для типичного британского буржуа, недалекого и самодовольного». Считается, что Uncle Sam – шутливая расшифровка аббревиатуры названия страны - USА, появилась благодаря Сэмюэлю Уилсону по прозвищу Дядя Сэм: он написал ее на отправляемых в действующую армию бочонках с мясом. Уилсон маркировал их буквами U.S., имея в виду Соединенные Штаты, а солдаты говорили, что мясо прибыло от Дяди Сэма (Uncle Sam). 15 сентября 1961 года на 87-м Конгрессе США была принята резолюция, прославлявшая Сэма Уилсона как прообраз Дяди Сэма. Канонический вид долговязого джентльмена с пышными бакенбардами, бородкой клинышком, в брюках в полоску, сюртуке и цилиндре со звездами и полосами на манер американского флага придал этому персонажу Томас Наст, автор эмблем Республиканской и Демократической партий США - слона и осла. Сейчас стали появляться более модерные изображения Дяди Сэма, но знаменитый цилиндр всегда остается непременным атрибутом. В городе Арлингтон (штат Массачусетс) установлен памятный монумент – «дядюшкино надгробие». Ежегодно 7 сентября в США отмечают день рождения Дяди Сэма.

7 сентября 1923 года считается датой создания Международной организации уголовной полиции – Интерпола (ICPO), хотя официально это название она получила в 1946 году. Именно тогда в Вене на Международном конгрессе криминальной полиции, созванном по инициативе шефа австрийской и венской полиции Иоганна Шобера, была учреждена Международная комиссия криминальной полиции со штаб-квартирой в Вене. Первым президентом Интерпола стал Иоганн Шобер. В 1930-х годах в рамках ICPО были созданы спецподразделения по борьбе с подделкой валюты с мировой базой данных преступников. В 1935 году организация начала международное радиовещание. С 1938 года ее возглавлял австриец Отто Штейнхаль, затем его сменил Рейнхард Гейдрих, второе после Гиммлера лицо в немецкой полицейской иерархии. А в 1942 году ее главой стал Эрнст Кальтенбруннер. Из-за того, что к руководству организацией пришли нацисты, большинство стран перестали участвовать в ICPО. В 1946 году Бельгия взялась за возрождение организации. Новая штаб-квартира обосновалась в Париже. В 1997 году ООН и Интерпол подписали соглашение о сотрудничестве, а в 2005 году был принят первый совместный документ, посвященный «Аль Каиде» и «Талибану». Сегодня Интерпол – международная межправительственная организация уголовной полиции – действует на основании Устава, принятого в 1956 году. Членами Интерпола являются свыше 190 государств, в том числе Украина. Конституция Интерпола строго запрещает организации вмешиваться в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств. В 1951 году в этот день почтовая служба Канады заявила, что все отправители писем обязаны указывать на конверте название улицы и номер дома (до этого многие указывали лишь город и фамилию адресата).

Неофициальные праздники - Праздник барабанщиков, День рассказывания историй о летних путешествиях, Всемирный день уничтожения военной игрушки и День распространения информации о болезни Дюшенна.

Именины у Варфоломея, Тита, Владимира и Ивана.

8 сентября

В субботу - Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. А дата празднования 8 сентября - день торжественного открытия этой конференции. На сегодня более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и взрослых, охваченных школьными или другими образовательными программами, не соответствуют уровню, необходимому для того, чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира.

8 сентября - Всемирный день оказания первой медицинской помощи, который отмечается с 2000 года. Инициаторы его проведения – национальные организации: члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений, происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалидности. Травмы и увечья являются основной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет и приводят к десяткам миллионов случаев обращений в больницы за неотложной помощью.

Еще в субботу - Международный день солидарности журналистов, учрежденный в 1958 году в Бухаресте на 4 конгрессе международной организации журналистов. Основанием для выбора даты послужили трагические события: 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. Он стал известен миру своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Юлиуса Фучика стал отмечаться как Международный день солидарности журналистов. В конце 20 века, на очередной конференции ООН, 8 сентября было названо Международным днем солидарности журналистов.

Во вторую субботу сентября в Украине ежегодно отмечается День физической культуры и спорта. Праздник учрежден указом президента в 1994 году. Его главная цель - приобщение населения Украины к занятиям спортом и физкультурой, а также пропаганда активного здорового образа жизни.

8 сентября - День украинского кино. Праздник был учрежден указом президента в 1996 году. Считается, что история украинского кинематографа началась в сентябре 1896 года в Харькове, где фотограф Альфред Федецкий снял несколько короткометражных документальных сюжетов, а в декабре в Харьковском оперном театре он устроил первый публичный киносеанс. В дореволюционном кино с Украиной связано творчество многих популярных актеров. Королевой экрана тех времен была Вера Холодная, которая родилась в Полтаве и много снималась в Одессе. В 1922 году было основано Всеукраинское фотокиноуправление, которому удалось реконструировать одесское и ялтинское кинопредприятия, а в 1928 году ввести в строй Киевскую кинофабрику (будущую Киевскую киностудию им. А. Довженко). В 1930 году в Украине появляется первый звуковой фильм - документальная лента Вертова «Симфония Донбасса». Украинские художники на протяжении прошлого века создали собственную киношколу, которая достойно обогатила мировое кино. В памяти навсегда останутся имена Александра Довженко, Ивана Кавалеридзе, Марка Донского, Сергея Параджанова, Леонида Быкова, Леонида Осыки, Ивана Миколайчука, Богдана Ступки и многих их творческих последователей. На протяжении последних лет в украинский кинематограф пришло новое поколение кинохудожников. С 2003 года в Украине действует общегосударственная программа развития киноиндустрии.

8 сентября 1504 года в центре Флоренции, на площади Синьории, была установлена скульптура Давида - шедевр гениального Микеланджело.

Перевозкой гигантской статуи на место установки, выбранное ее создателем, руководил Леонардо да Винчи. Скульптура была заказана мастеру в 1501 году гильдией торговцев шерстью. Мастер работал над ней 2 года. Статуя высотой 5 метров весит более 6 тонн. Она была сделана Микеланджело из монолитной глыбы мрамора, добытой в одном из карьеров недалеко от города Каррара. Камень сначала почти 40 лет пролежал во внутреннем дворе Флорентийского собора, прежде чем Микеланджело взялся за него. Даже завершив скульптуру, он еще 4 месяца занимался обработкой и полировкой камня. Не обошлось без приключений: статую не раз обстреливали повстанцы, в нее ударяла молния, а в 1527 году у «Давида» отломали руку. Белая смесь извести и песка, которой пытались статую «реставрировать», видна до сих пор. В 1810 году, при чистке, «Давида» покрыли воском, в 1843 году воск, вместе с подлинной патиной, смыли при помощи соляной кислоты. В 1873 году статую перенесли в главный холл Академии художеств. Ее место на площади Синьории в 1910 году заняла копия. Но на этом приключения античного молодца не закончились. В 1991 году психически неуравновешенный итальянец Пьеро Канната молотком отбил средний палец на левой ноге «Давида». Пришлось делать для статуи новый палец. В мае 2004 года флорентийцы впервые за последние 130 лет вымыли знаменитую скульптуру. Это было сделано специально к 500-й годовщине создания статуи. Скульптура Давида была торжественно заново открыта в Академии Флоренции после окончания процесса реставрации. В 1906 году Роберт Тернер запатентовал возвратную каретку для пишущей машинки. В 1930 году сотрудник компании 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) Ричард Дрю запатентовал клейкую ленту - скотч. В 1974 году президент США Джеральд Форд помиловал бывшего президента Ричарда Никсона за все преступления, к которым последний имел отношение в период президентства. Никсон - единственный президент США, досрочно прекративший свои полномочия. Он ушел в отставку в 1974 году в связи с Уотергейтским скандалом (давление и шпионаж на оппонента в избирательной кампании).

Неофициальные праздники - День посиделок на кухне и Праздник загадок и отгадок.

Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Наталии, Марии, Дмитрия, Петра и Романа.

9 сентября

В воскресенье – Международный день красоты. Инициатором его проведения выступил Международный комитет эстетики и косметологии, который считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире. Он был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формируется тысячами врачей по всему миру. Впервые День отмечался в 1995 году. Традиционно 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты. Первый в истории конкурс прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года.

Во второе воскресенье сентября - Всемирный день журавля. Впервые его отметили в 2002 году в США. Ради спасения исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые гнездились в безопасных местах. День, когда на гнездование отправился выводок спасенных птиц, и был объявлен экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу. Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко распространена во всем мире, исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии. Всего насчитывают около 15 видов журавлей. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. Празднование Всемирного дня журавля совпадает по времени с ежегодными учетами журавлей, которые проводятся в предотлетный период.

Во второе воскресенье сентября танкисты Украины отмечают свой профессиональный праздник. День танкиста был учрежден в августе 1997 года указом президента в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины. В настоящее время на вооружении Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - модификации основного боевого танка Т-64, в частности, Т-64Б и Т-64БМ «Булат», а также наиболее современный танк Т-84; бронетранспортеры БТР-60, БТР-70, БТР-80; боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2 и другое вооружение. День Сухопутных войск отмечается в Украине 12 декабря.

Еще в воскресенье - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Он учрежден указом президента в 1993 году. Промышленная добыча нефти в Украине началась в 18 веке, и уже в 1909 году на Прикарпатье добывалось 2 миллиона тонн нефти. Газовая промышленность берет свое начало с введения в эксплуатацию Дашавского газового месторождения и строительства первого газопровода Дашава - Стрый в 1924 году. На сегодня Украина, которая имеет богатейшие запасы газа в своих недрах, все никак не может нарастить его добычу, хотя бы для обеспечения нужд населения, что положительно скажется на тарифах. Правительство принимает некие меры для этого, но они недостаточны. Положительный эффект ожидается не раньше, чем лет через десять. В 2001 году в 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры UNIX, которая началась в полночь 1 января 1970 года - именно с этого момента Unix-системы отсчитывают «внутреннее» время.

Неофициальные праздники - День изобретения новых привычек, День дизайнера-графика.

Именины у Анфисы, Пимена, Саввы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана и Степана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная