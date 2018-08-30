Смерть Кобзона: СМИ узнали одну из последних просьб певца

Кобзон составил завещание - последняя воля артиста касается места захоронения.

Российский и советский певец Иосиф Кобзон составил завещание, в котором попросил похоронить его на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

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Сам певец часто приезжал туда вместе с детьми и внуками, пишет Telegram-канал Life Shot.

"Иосиф Кобзон действительно несколько лет назад купил место на Востряковском кладбище, так как там похоронена его мать", - рассказал ТАСС источник.

Напомним, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.

Как сообщал УНИАН, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Кобзону запрещен был въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.