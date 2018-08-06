Известный украинский танцор попал в ДТП

Также в Instagram Stories Яма добавил обращение с просьбой держать дистанцию.

Украинский хореограф Влад Яма в понедельник, 6 августа, напугал подписчиков своим постом в Instagram.

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Знаменитый танцор опубликовал селфи и подписал его "ДТП". В комментариях под снимком сразу начали спрашивать, что случилось.

Яма в ответ на вопрос "Кто кого? Вас или Вы?" отметил: "Нас слегка". На данный момент подробности происшествия не сообщаются.

Ранее гитарист украинской группы Pianoбой Владимир Павловский попал в тройное ДТП на улице Грушевского в Киеве.