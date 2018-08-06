Известный украинский танцор попал в ДТП
17:20, 06 августа 2018Общество
579 0
Также в Instagram Stories Яма добавил обращение с просьбой держать дистанцию.
Яма напугал фанов / фото instagram.com/vladyama_official
Украинский хореограф Влад Яма в понедельник, 6 августа, напугал подписчиков своим постом в Instagram.
Читайте такжеВнешний вид фигурантки кровавого ДТП в Харькове Зайцевой возмутил сеть (фото)
Знаменитый танцор опубликовал селфи и подписал его "ДТП". В комментариях под снимком сразу начали спрашивать, что случилось.
Яма в ответ на вопрос "Кто кого? Вас или Вы?" отметил: "Нас слегка". На данный момент подробности происшествия не сообщаются.
Ранее гитарист украинской группы Pianoбой Владимир Павловский попал в тройное ДТП на улице Грушевского в Киеве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter