Известный украинский танцор попал в ДТП

17:20, 06 августа 2018
Общество
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Яма напугал фанов / фото instagram.com/vladyama_official

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Знаменитый танцор опубликовал селфи и подписал его "ДТП". В комментариях под снимком сразу начали спрашивать, что случилось.

Яма в ответ на вопрос "Кто кого? Вас или Вы?" отметил: "Нас слегка". На данный момент подробности происшествия не сообщаются.

Ранее гитарист украинской группы Pianoбой Владимир Павловский попал в тройное ДТП на улице Грушевского в Киеве. 

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Теги: #ДТП