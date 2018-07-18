Умер актер популярного в 90-х сериала
10:18, 18 июля 2018Общество
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Жуковский исполнил роль в популярном в 1990-х сериале "Улицы разбитых фонарей".
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" / фото kino-teatr.ru
В России на 74-м году жизни умер театральный и киноактер Владислав Жуковский.
Об этом сообщается на сайте Красноярского драматического театра, где он работал на протяжении 40 лет.
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Отметим, что актер исполнил несколько ролей в кино и на телевидении, в частности, в картине "Морозко" и популярном в 1990-х сериале "Улицы разбитых фонарей".
Как сообщал УНИАН, бывший солист советской и российской группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский скончался на 60 году жизни. Среди его известных песен - "Лучшая женщина", "Ночь любви".
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