Умер актер популярного в 90-х сериала

10:18, 18 июля 2018
Общество
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Умер актер из &quot;Улиц разбитых фонарей&quot; / фото kino-teatr.ru

Об этом сообщается на сайте Красноярского драматического театра, где он работал на протяжении 40 лет.

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Отметим, что актер исполнил несколько ролей в кино и на телевидении, в частности, в картине "Морозко" и популярном в 1990-х сериале "Улицы разбитых фонарей".

Как сообщал УНИАН, бывший солист советской и российской группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский скончался на 60 году жизни. Среди его известных песен - "Лучшая женщина", "Ночь любви".

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Теги: #смерть#актер