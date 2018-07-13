Верка Сердючка прокомментировала слухи об уходе со сцены
11:04, 13 июля 2018Общество
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Информация об уходе со сцены Верки Сердючки не соответствует действительности.
Верка Сердючка не уходит со сцены / фото instagram.com/v_serduchka
Слухи о том, что украинская артистка Верка Сердючка уходит со сцены, оказались ложными.
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Соответствующая информация появилась на официальной странице звезды в Instagram.
"Хотим опровергнуть распространенную информацию о том, что концерт VERKA SERDUCHKA&Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи о завершении карьеры VERKA SERDUCHKA очень преувеличены. Артист только что вернулся из отпуска и находится в отличной форме", - говорится в посте.
Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Андрей Данилко объявил о завершении карьеры Верки Сердючки.
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