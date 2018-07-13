Верка Сердючка прокомментировала слухи об уходе со сцены

11:04, 13 июля 2018
Общество
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Верка Сердючка не уходит со сцены / фото instagram.com/v_serduchka

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Соответствующая информация появилась на официальной странице звезды в Instagram. 

"Хотим опровергнуть распространенную информацию о том, что концерт VERKA SERDUCHKA&Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи о завершении карьеры VERKA SERDUCHKA очень преувеличены. Артист только что вернулся из отпуска и находится в отличной форме", - говорится в посте.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Андрей Данилко объявил о завершении карьеры Верки Сердючки.

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Теги: #певица#Верка Сердючка