Melovin презентовал клип на песню для Евровидения-2018 (видео)

Режиссером клипа стал Тарас Голубков, который работал с такими артистами как Monatik, Артем Пивоваров, «Скрябин» и многими другими.

Представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin опубликовал официальную видеоработу на песню Under The Ladder, с которой будет бороться за победу на конкурсе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Евровидения».

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Режиссером клипа стал Тарас Голубков, который работал с такими артистами как Monatik, Артем Пивоваров, «Скрябин» и многими другими.

Главную героиню клипа сыграла Юлия Гершун, которая является обладательницей титула «Топ-модель мира-2017».

Напомним, Евровидение состоится в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.

Представитель от Украины Melovin выступит под номером 18 – последнее во втором полуфинале.