Преступление без наказания: почему процветает коррупция в ВУЗах

Уже несколько недель Украина следит за скандалом в медуниверситете, где на фоне необходимости проведения для студентов независимого оценивания «Крок», сошлись в непримиримой схватке руководство ВУЗа и Министерство здравоохранения. На днях ректор учебного заведения Екатерина Амосова, которая была отстранена от работы 20 февраля, восстановилась в должности через суд, и это вызвало в рядах сторонников Минздрава новую волну возмущения. Вместе с тем, в Украине не редки случаи, когда суд становится на сторону ректоров, деканов и преподавателей, которые не просто становились участниками скандалов, а попадались на откровенной коррупции. Даже некоторые показательные задержания, сопровождаемые колкими заголовками в новостях, плавно превращались в долгие судебные разбирательства, а, по факту, заканчивались тем, что как только ажиотаж стихал, взяточникам от образования все сходило с рук.

В министерстве образования и науки не отрицают, что такая проблема имеет место быть. Но отсылают к правоохранительным органам, они, мол, знают, кого, когда, в каких именно учебных заведениях и с какими взятками задерживают, и судам, которые принимают окончательное решение.

Если помониторить сообщения пресс-служб прокуратуры в разных областях Украины, то окажется, что на взятках сотрудники ВУЗов попадаются едва ли не ежемесячно. А суммы взяток (их, к слову, требуют, как лаборанты и преподаватели, так и завкафедрами или деканы) колеблются от двух с половиной тысяч гривен до пяти тысяч долларов.

На сайте мониторинга нарушений прав преподавателей и студентов в высших учебных заведениях Украины активисты зафиксировали более 400 нарушений в разных ВУЗах страны. И почти 41% из них связаны с вымогательством и коррупцией. Не пугает взяточников даже то, что наказание за такое правонарушение – от пяти до десяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Однако такое «бесстрашие» можно объяснить. Дело в том, что даже громкие задержания «на горячем» не гарантируют стопроцентной «посадки» взяточника за решетку. А бывают и такие вопиющие случаи, когда, попавшись на вымогательстве, правонарушитель оказывается… чист перед законом. УНИАН решил напомнить несколько таких историй.

Декан-рецидивист

Несколько свежих историй из сводок прокуратуры о взяточниках в украинских ВУЗах свидетельствуют, что защитить магистерскую можно за 300 долларов (по такому делу недавно задержана завкафедрой одного из запорожских ВУЗов), диплом и успешная сдача госэкзаменов в Виннице, в Донецком национальном университете им. В. Стуса будет стоить подороже – 500 долларов (в конце прошлого года на этом погорели руководитель одного из филиалов ВУЗа и завкафедрой), в Киеве же 400 долларов придется отдать за простой экзамен, а иногда и зачет (пару месяцев назад на таких поборах в одном из столичных ВУЗов погорел преподаватель). И только кажется, что, в масштабах всех коррупционных деяний в стране, эти суммы не так уж велики. С миру по нитке, как говорится.

К примеру, директор Дунайского института Национального университета «Одесская морская академия» Мария Ярмоленко поставила такие поборы на поток - систематически вымогала от абитуриентов за зачисление их на обучение, сдачу академической разницы или «закрытие» сессии от 300 до 1500 долларов. В конце марта 2016 года предприимчивая Ярмоленко была задержана с поличным в одном из ресторанов Одессы, где как раз получила 900 долларов от абитуриента за успешное поступление на третий курс института. За содействие в сдаче академразницы она тут же попросила еще 500 долларов… К слову, после задержания в банковской ячейке Ярмоленко правоохранители нашли 20 тыс долларов. То есть «бизнес» директора ВУЗа был более, чем успешным.

В апреле того же года суд ее арестовал. И, вроде бы, справедливость восторжествовала, если бы не одно «но». Оказалось, что для Марии Ярмоленко это не первый опыт нарушения закона. В 2011 году она, будучи деканом одного из факультетов того же института, погорела на взятке в 500 долларов. Деньги вымогала за легкое поступление. А задержали Ярмоленко в собственном кабинете. По итогу, под стражей она провела десять суток, и была выпущена под подписку о невыезде, но вину свою экс-декан не признала.

В ноябре 2012 Измаильский суд приговорил женщину к 4 годам и 11 месяцев тюремного заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет после выхода из колонии. Но Апелляционный суд… оправдал взяточницу и снял все обвинения. В итоге, Ярмоленко сохранила должность и даже пошла на повышение…

Неуловимый Мельник

Один из самых ярких персонажей, сделавший превращение из абитуриента в студента очень прибыльным бизнесом, - экс-ректор Университета государственной фискальной службы (Налоговой академии) Петр Мельник.

Еще в июле 2013-го он погорел на взятке прямо на рабочем месте, оставив свои отпечатки на меченых купюрах. Сумму в размере 120 тысяч гривен Мельник получил от двух семей, которые хотели устроить своих родственников в университет. Сразу после задержания, у ректора-взяточника, ранее пышущего здоровьем, оно вдруг резко ухудшилось. На заседание суда 1 августа 2013 года он прибыл уже в машине «скорой помощи», а в зал суда въезжал на коляске.

Учитывая «плохое самочувствие» Мельника, Печерский районный суд Киева не стал помещать его в СИЗО, и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. И… немощность обвиняемого во взятке испарилась, будто ее и не было, – 9 августа, избавившись от электронного браслета, предназначенного для постоянной слежки за передвижениями экс-ректора, он сбежал. Тем самым, кстати, он вошел в историю Украины как первый человек, которому удалось снять браслет.

Беглец был объявлен в розыск Интерпола и долгое время скрывался за границей. Однако после Революции достоинства вернулся в Украину сам. Министр внутренних дел Арсен Аваков в апреле 2014 года отчитался о задержании Мельника в аэропорту «Борисполь». Печерский суд не стал повторять старых ошибок и назначил беглецу залог в размере более 22 млн гривен. К сожалению, другой «самый справедливый суд в мире» - Апелляционный – уменьшил эту сумму в 50 раз. В результате, Петр Мельник внес залог – 609 тыс гривен - и снова избежал содержания под стражей, оказавшись под домашним арестом.

Еще через несколько месяцев, в июле 2014-го, дело экс-ректора, которому грозило до 9 лет лишения свободы, передали в Ирпенский суд. Судья взял самоотвод и дело оказалось на рассмотрении в Бородянском райсуде. А еще через год Мельника… оправдали и сняли арест с его имущества.

Любопытно, что Бородянский суд в декабре 2017 года признал бывшего ректора невиновным и в совершении другого преступления – незаконной продаже четырех объектов, принадлежащих госуниверситету, который он возглавлял, компании, учредителями которой были его жена и сын. По информации следствия, они были проданы за чуть более 10 млн гривен, хотя их рыночная стоимость – по мнению экспертов, в три раза больше.

На сегодня это дело рассматривается Апелляционным судом Киевской области…

Бизнес киевского генерала

Еще один интересный случай – дело генерал-майора Киевского военного лицея имени Богуна Даниила Романенко, который в июле 2013-го, в разгар вступительной кампании, попался на взятке в размере 5 тысяч долларов. Такую сумму Романенко требовал за поступление в лицей от подростка из малообеспеченной семьи. А журналисты раскопали, что это – не единичный случай, поскольку о «таксе» в $5-8 тысяч за место в лицее говорили и родители других абитуриентов.

Против руководителя лицея было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 368 Уголовного кодекса «получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом», генерал-майору грозило лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Сам Романенко после ареста отказался давать какие-либо объяснения. Но арест длился не долго – через несколько дней после задержания взяточника выпустили под залог в 97 тысяч гривен.

В суд дело попало в ноябре. Через месяц, в декабре 2014-го, Даниил Романенко был приговорен к трем годам лишения свободы. Но уже в июле 2016 генерала-взяточника отпустили из-за… ошибки обвинителя. Прокурор якобы неправильно составил обвинительный акт.

Ценное преподавание в НАУ

Но если кто-то «разменивается» на поборы со студентов в 300 долларов, кто-то повышает ставки до 5000 долларов, то некоторые руководители ВУЗов не стесняются брать сотнями тысяч, и отнюдь не в гривнах. Один из самых громких случаев коррупции такого уровня – скандал в Национальном авиационном университете. В 2016 году исполняющий обязанности ректора НАУ Владимир Харченко был задержан за то, что потребовал с профессора, пожелавшего получить пост в ВУЗе, ошеломительную сумму в 170 тысяч евро. Задержание произошло после получения части суммы в 100 тысяч евро в собственном кабинете Харченко, а вместе с ним попался и подельник – юрист НАУ Сергей Крыжановский. В ходе обысков правоохранители нашли у и.о. ректора еще 5 миллионов гривен и 9 слитков золота. Харченко заверял, что заработал эти 5 миллионов самостоятельно.

Сразу после ареста – и это не уже превратилось в Украине в традицию – у Харченко и Крыжановского «ухудшилось здоровье». Весь срок до предъявления обвинения оба провели в больнице. Даже когда дело было передано в суд, обвиняемые не являлись на слушания, ссылаясь на состояние здоровья. Обоим грозило до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением возможности занимать руководящие должности спустя три года после выхода из колонии…

В сентябре 2017 года Шевченковский суд Киева принял решение поместить Харченко под домашний арест, а в декабре Печерский суд Киева смягчил наказание и изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство носить электронный браслет. Но самое интересное, что, по таинственным причинам, Харченко до сих пор не отстранен от должности проректора НАУ.

Когда взятка еще не коррупция

Если безнаказанными остаются даже крупные рыбы, то рядового преподавателя, который занимается взяточничеством к ответственности привлечь практически невозможно. Дело в том, что не чистые на руку сотрудники вузов, не занимающие административные должности, коррупционерами не считаются. «У нас нет серьезного наказания за взяточничество, потому что очень часто деньги берет преподаватель, а не заведующий кафедрой или декан. Это казуистика терминов в нашем законодательстве. Если у преподавателя нет административных полномочий в университете, он не заведует кафедрой, не является деканом, ректором, проректором, то его действия коррупцией не считаются. За это не предусмотрены очень серьезные наказания. А вот когда деньги берет человек, занимающий административную должность, то это считается коррупцией и наказание серьезнее. Но, честно говоря, рука руку греет», - говорит руководитель отдела анализа образовательной политики аналитического центра CEDOS Егор Стадный.

Вместе с тем, по его словам, поборы в ВУЗах будут процветать до тех пор, пока с этим не начнут бороться сами студенты. Ведь часто сами учащиеся провоцируют взяточничество «добровольными взносами». «Студенты являются первоисточником того, что в Украине в университетах существуют различные взятки на зачетах и ​​экзаменах. Очень большая редкость, когда преподаватели требуют от студентов, чтобы те платили. Эта система существует при добровольном согласии, потому что корни ее в обоюдном интересе: «Мой предмет вам совершенно не нужен, но он стоит у вас в расписании, поэтому я приму вас благодарность за то, что поставлю вам оценку и не буду требовать знания».

Впрочем, бывают и исключения из правил. Одно из таких – спор аспирантки Института филологии Киевского национального университета Юлии Мендель с ее преподавателем Юрием Коваливым. В 2016 году для одного из европейских изданий Юлия написала статью, как заплатила своему научному руководителю. По словам девушки, профессор не принимал ее диссертацию, пока между страниц работы она не положила 200 долларов. Преподаватель свою вину отрицает и настаивает – аспирантка его оклеветала. Поэтому он подал иск в один из районных судов Херсона о защите репутации и требует от Юлии Мендель компенсации в размере 40 долларов… На сегодня суд по этому делу еще не вынес окончательного решения.

Татьяна Кузнецова