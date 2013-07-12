Задержанным за взятку в киевском лицее Богуна оказался его руководитель

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

“Сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с работниками прокуратуры разоблачили противоправную деятельность начальника Киевского военного лицея им. И.Богуна”, - говорится в постановлении.

В СБУ отмечают, что генерал-майор, злоупотребляя служебным положением, требовал 5 тыс. долл. за вступление в учебное заведение абитуриента.

“11 июля с.г. сотрудники СБУ поймали злоумышленника с поличным при получении им средств”, - отметили в СБУ

По материалам ГУ СБУ в Киеве и Киевской области прокуратурой Киева открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в прокуратуре Киева проинформировали, что следователи прокуратуры задержали должностное лицо Киевского военного лицея имени Богуна при получении 5 тыс. долл. взятки.