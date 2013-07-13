Начальника Киевского военного лицея освободили под залог

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, работник учебного заведения подозревается в совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 368 УК Украины - Получение неправомерной выгоды служебным лицом, занимающим особо ответственное положение.

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Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, во время получения взятки в размере 5 тыс. дол. был задержан начальник Киевского военного лицея имени Богуна.

Установлено, что генерал-майор, злоупотребляя служебным положением, требовал взятку за содействие при вступлении в учебное заведение абитуриента.

“11 июля с.г. сотрудники СБУ задержали злоумышленника «на горячем» во время получения им средств”, - отметили в СБУ.