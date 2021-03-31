Сегодня потеря данных в цифровом мире может иметь вполне реальные последствия - от удаления уникальных фото до несвоевременно выполненной работы.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты - компании ESET - в Международный день резервного копирования, который отметятся 31 марта и цель которого повысить осведомленность о возможных последствиях потери данных и способах избежания этого, решили рассказать, какие именно существуют преимущества наличия резервной копии и как в случае ее отсутствия восстановить утраченную информацию.

Читайте такжеОбнаружен троян, который маскируется под приложение Clubhouse для Android

Какие могут быть последствия потери данных?

Потеря важных рабочих документов является распространенной проблемой большинства пользователей. Потраченное время на попытки восстановить информацию каким-то образом или переделать ее приводит к снижению производительности и, возможно, даже к некачественному выполнению работы.

Последствия потери данных напрямую зависят от того, какая информация потеряна и на каком этапе. В свою очередь, регулярное резервное копирование всех важных данных позволяет вернуться к тому же месту в документе, на котором вы остановились до его потери, не нарушая при этом рабочий процесс.

Какие самые распространенные способы потери данных?

В некоторых случаях потери конфиденциальной информации можно избежать, однако все возможные риски предусмотреть невозможно. Одной из распространенных причин потери данных является заражение устройства вредоносной программой, которая может полностью удалить информацию на компьютере или частично повредить ее. Если вы наткнетесь на программу-вымогатель, ваши данные могут быть заблокированы злоумышленниками. Однако потерю данных таким способом можно предотвратить с помощью использования решения по безопасности и передовых методов киберзащиты.

Между тем, существуют также непредсказуемые события, например, похищение устройства или определенные механические повреждения (попадание жидкости на девайс или падения с большой высоты). Кроме этого, устройства часто выходят из строя из-за возраста или производственного дефекта, что может вызвать перегревание жесткого диска.

Также могут возникать перебои в электроэнергии, что может привести к потере данных, которые использовались в этот момент на компьютере. Кроме этого, не стоит забывать о человеческих ошибках, которые могут стать причиной случайного удаления важной информации или вызвать ряд событий, которые в дальнейшем приведут к полной очистке устройства.

Что делать в случае отсутствия резервной копии?

В случае заражения устройства программой-вымогателем вы можете найти бесплатные дешифровальщики, созданные компаниями по кибербезопасности для устранения разных видов угроз. Кроме этого, можно попробовать вернуть утраченные документы с помощью специального программного обеспечения для восстановления данных. Для этого существуют утилиты, которые, как правило, предлагают производители устройств, или сторонние программы для некоторых операционных систем или девайсов.

Если на устройство случайно попала жидкость, немедленно выключите и попробуйте быстро высушить его сухой тканью. Тоже самое сделайте с любыми внешними носителями, которые подключены к устройству. Оставьте девайсы на несколько дней до полного высыхания. В противном случае, следует обратиться в сервисный центр.

В случае случайного удаления данных немедленно прекратите использование устройства, но не выключайте его. Если девайс работает от аккумулятора, подключите его к зарядному устройству. Теперь отключите все подключения к сети, включите «режим полета» или что-то подобное в случае их наличия, а затем переведите устройство в «спящий режим».

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, обратитесь к специалисту по восстановлению данных. Однако такие услуги могут стоить недешево. В зависимости от типа устройства и повреждения помощь может предоставляться путем удаленного подключения к девайсу или через отправку в сервисный центр.

Во всех этих случаях резервное копирование — наиболее простой и безопасный способ избежать потери данных. Для легкого доступа к информации в любое время лучше хранить резервные копии и на внешних накопителях, и в облачном хранилище, используя надежное решение для резервного копирования. Еще одним важным шагом перед сохранением является шифрование данных. Таким образом, в случае создания облачных резервных копий или сохранения данных на внешних накопителях, ваши файлы будут надежно защищены.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET -

эксперт в сфере защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, международный разработчик антивирусного программного обеспечения, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

Более 15 лет продукты ESET официально представлены на территории Украины. Начиная с 2005 года, пользователи могут бесплатно обратиться за помощью в службу технической поддержки ESET в Украине, а также пройти курсы обучения продуктам компании ESET. Пользователями ESET являются крупнейшие украинские и международные компании и организации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко