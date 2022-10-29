Необычные корональные дыры зафиксировала Обсерватория солнечной динамики.

Обсерватория солнечной динамики Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделала необычный снимок Солнца.

Кадр опубликовали в аккаунте NASA Sun в Twitter.

"Сегодня Обсерватория солнечной динамики NASA поймала "улыбающееся" Солнце. Эти темные пятна на Солнце, которые видно в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры", – говорится в сообщении.

Видео дня

На фото можно увидеть две корональные дыры, которые выглядят как настоящие глаза. А третья расположена ниже посередине и подозрительно напоминает улыбку.

Последние открытия NASA

В прошлом месяце самый мощный в мире космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" впервые сделал снимки и спектры Марса. На новой "тепловой карте" Марса видны прохладные регионы: полюса и северное полушарие. На снимке они представлены фиолетовым и красным цветом.

А в августе космический телескоп NASA первым в истории зафиксировал углекислый газ в атмосфере планеты, расположенной за пределами Солнечной системы.

Вас также могут заинтересовать новости: