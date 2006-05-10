Билл Гейтс скрестил компьютеры и приставки

Глава Microsoft Билл Гейтс объявил о планах компании по созданию межплатформенной игровой сети, которая позволит обладателям игровых приставок и пользователям персональных компьютеров вместе сражаться в сетевых играх, сообщает Associated Press.

Новая система, призванная объединить приставки Xbox 360 и компьютеры под управлением готовящейся к выпуску операционной системы Windows Vista будет называться Live Anywhere, и станет усовершенствованной версией игрового сервиса Xbox Live!, доступного обладателям приставок производства Microsoft.

Помимо объединения консолей и компьютеров в единую сеть, Гейтс заявил о разработке технологии, которая позволит пользователям мобильных телефонов, работающих под ОС от Microsoft участвовать в сетевых баталиях вместе с компьютерщиками и консольщиками.

Лента.ру