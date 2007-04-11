700-сильный суперкар на базе Porshe (фото)

Немецкое тюнинг-ателье RUF построит 700-сильный автомобиль на базе Porsche Cayman, который, как заявляют разработчики, станет одним из самых быстрых "Порше" в мире.

Для автомобиля будет создан новый кузов с элементами из алюминия и карбона. Новинку оснастят 3,8-литровым шестицилиндровым мотором с двумя турбонагнетателями. Двигатель, который будет работать в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач, обладает крутящим моментом в 890 Нм и мощностью 700 лошадиных сил. По словам представителей компании, максимальная скорость машины превысит 360 километров в час.

Новинка будет продаваться под собственным именем - RUF CTR3. Ее стоимость составит около 300 тысяч евро.

Первая разработка компании RUF с именем CTR была представлена в 1987 году - она была построена на базе Porsche 911. Объем мотора базового автомобиля увеличили с 3,2 до 3,4 литра. Мощность двигателя возросла до 469 лошадиных сил, а максимальная скорость этой машины достигала 339 километров в час.

В те годы RUF CTR мог на равных конкурировать с Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach и даже с Ferrari F40.

Автолента.ру