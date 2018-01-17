Ученые прогнозируют скорый закат человечества
Подчеркивается, что катастрофы не избежать, даже если сократить выбросы парниковых газов.
Ученые из США и Великобритании назвали причины заката человечества. Об этом говорится в официальном сообщении для Нацакадемии наук США.
Читайте такжеУченые показали обстоятельства исчезновения солнечного света на Земле
Так, прогнозируется, что из-за климатических изменений уже к 2200–2400 годам жизнь на Земле станет невозможной для человека и других млекопитающих. Также ученые предсказали снижение роста населения к 2100 году.
Кроме того, среди возможных причин заката цивилизации они называют ядерную зиму, пандемии, столкновение Земли с астероидами или создание искусственного интеллекта.
Ранее британский физик Стивен Хокинг предупредил, что климатические условия на Земле будут невыносимы для человечества.