Ученые прогнозируют скорый закат человечества

Ученые из США и Великобритании назвали причины заката человечества. Об этом говорится в официальном сообщении для Нацакадемии наук США.

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Так, прогнозируется, что из-за климатических изменений уже к 2200–2400 годам жизнь на Земле станет невозможной для человека и других млекопитающих. Также ученые предсказали снижение роста населения к 2100 году.

Кроме того, среди возможных причин заката цивилизации они называют ядерную зиму, пандемии, столкновение Земли с астероидами или создание искусственного интеллекта.

Ранее британский физик Стивен Хокинг предупредил, что климатические условия на Земле будут невыносимы для человечества.