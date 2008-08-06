Черновецкий расставляет по Киеву паркоматы

Киевская власть утвердила схему размещения в центре города 57 паркоматов.

Соответствующее распоряжение “Об исследовательском внедрении автоматизированной системы уплаты за парковку с помощью паркоматов” обнародовано на официальном веб-портале Киевской городской государственной администрации.

Настоящим документом утверждены адреса размещения паркоматов в трех центральных районах Киева: Печерском, Соломенском и Шевченковском. В частности, в Печерском предусмотрено установить 20 таких устройств для уплаты за стоянку на 13 существующих парковках; в Соломенском – 11 паркоматов по двум адресам и Шевченковском – 26 на 19-ти парковках.

Заказчиком работ по внедрению автоматизированной системы уплаты за парковку с помощью паркоматов определено КП “Киевтранспарксервис”.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС ранее заявлял, что до конца этого года в рамках проекта безналичной уплаты за парковку запланировано обустроить сотней паркоматов коммунальные парковочные площадки, которые размещены в центральной части города. Также предусмотрено обустроить площадки камерами видеонаблюдения в рамках системы автоматического управления транспортом, внедряемой в столице. Это, по словам Д.БАССА, позволит постоянно мониторить количество машин, которые заезжают на площадки, и исключить коррупционную деятельность.