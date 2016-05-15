Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Запуск был осуществлён в 10:43 по местному времени с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе страны, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что спутник будет использоваться для научных экспериментов, проведения съёмок земной поверхности, оценки урожайности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Первый спутник этой серии "Яогань-1" был запущен в 2006 году.