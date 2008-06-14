Шаттл Discovery вернулся на Землю

Шаттл Discovery в субботу успешно приземлился на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Посадку «челнока» в прямом эфире транслировала телекомпания CNN.

Во время возвращения на Землю астронавты доложили на Землю о куске, который откололся от космического корабля. Позднее в космическом центре NASA сообщили, что оторвался один из теплозащитных зажимов, и уверили, что происшедшее на посадку шаттла не повлияет.

Discovery стартовал к Международной космической станции 1 июня. На его борту находятся Майкл Фоссум, Кеннет Хэм, Марк Келли, Рональд Гаран, Карен Найберг, Акихико Хосиде и Гаррет Рейзман, который провел на МКС три месяца.

Газета.ру