Японцы разгонят суперкомпьютеры до 10 петафлоп

Компания NEC и Токийский технологический институт разработали технологию, которая позволит создать суперкомпьютер с пиковой вычислительной мощностью в десять петафлоп, сообщает The Inquirer. Петафлоп – это квадриллион операций с плавающей точкой в секунду.

Основой 10-петафлопного суперкомпьютера будут объединенные при помощи оптической связи процессоры. Электрические сигналы преобразуются в оптические при помощи лазерных диодов.

Такой подход позволит увеличить скорость обмена данными между процессорами до 25 гигабит в секунду. Это на 250 процентов быстрее, нежели при проводниковом соединении, используемом сегодня.

По данным правительства Японии, подобные суперкомпьютеры могут быть созданы уже в 2010 году.

На сегодняшний день самый мощный суперкомпьютер мира - BlueGene/L System, созданный специалистами IBM совместно с Администрацией по ядерной безопасности США. Показатель его пиковой производительности составляет 478,2 терафлоп (триллионов операций с плавающей точкой в секунду).

Лента.ру