В горах Румынии нашли сокровища эпохи Римской империи (видео)
04:02, 16 января 2019Наука и IT
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Что-то заставило римлян избавиться от бесценного груза и в наши дни это вызывает множество вопросов, большинство которых так и остается без ответа.
В горах Румынии нашли сокровище, которое достигает эпохи Римской империи
Дорога, на которой не действуют законы физики. О ряде аномальных событий на одном отрезке трассы начали рассказывать румынские журналисты после уникальной находки археологов.
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Что-то заставило римлян избавиться от бесценного груза и в наши дни это вызывает множество вопросов, большинство которых так и остается без ответа.
Как сообщал УНИАН, ранее в Израиле нашли золотые монеты времен крестовых походов. Редкая находка была обнаружена в щели в стене каменного дома. В бронзовом кувшине было 24 золотых монет.
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