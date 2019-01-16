В горах Румынии нашли сокровища эпохи Римской империи (видео)

Что-то заставило римлян избавиться от бесценного груза и в наши дни это вызывает множество вопросов, большинство которых так и остается без ответа.

Дорога, на которой не действуют законы физики. О ряде аномальных событий на одном отрезке трассы начали рассказывать румынские журналисты после уникальной находки археологов.

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Что-то заставило римлян избавиться от бесценного груза и в наши дни это вызывает множество вопросов, большинство которых так и остается без ответа.

Как сообщал УНИАН, ранее в Израиле нашли золотые монеты времен крестовых походов. Редкая находка была обнаружена в щели в стене каменного дома. В бронзовом кувшине было 24 золотых монет.