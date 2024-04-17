Пропагандистка говорит, что певица не ложится спать, пока не посмотрит все программы Соловьева.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что певица украинского происхождения Любовь Успенская выплачивает российским оккупантам деньги за подбитую технику украинской армии.

В эфире "Россия 1" она сказала, что хочет передать всем "привет" от Успенской, которая рассказала ей, что никогда не ложится спать, не посмотрев "все программы" пропагандиста Владимира Соловьева.

"Она несколько раз вчера сказала: "Мы - непобедимы. Нас победить нельзя". Понимаете, эта женщина родилась в Киеве. И выросла в Киеве, потом уехала за границу... И она вернулась в Россию уже при Путине. И она живет в России. Она из личных средств платит премии тем, кто подобьет танк, например, Leopard", - заявила Симоньян.

Пропагандистка "передала" зрителям обращение Успенской: "Даже если корабль моей страны даст течь и вдруг будет тонуть, я никуда не побегу. Я буду делать все для того, чтобы его спасать".

Российские звезды платят оккупантам за подбитую технику

Прошлым летом стало известно, что группа "Земляне", Николай Басков и Григорий Лепс пообещали "премировать" российских захватчиков, которые смогут уничтожить танки Leopard и Abrams

Позже в СМИ появился более расширенный список тех, кто поддержал эту "акцию". Упоминались следующие имена: Любовь Успенская, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Слава и Анна Семенович.

Вскоре Успенская опровергла эту информацию, сказав журналистам, что "ей даже никто не предлагал" принять участие в "премировании" оккупантов.

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