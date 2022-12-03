Участники Ставки обсудили, среди прочего, продолжение мероприятий по духовной независимости.

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Участники заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу. Отдельно проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники и обеспечения ВСУ вооружением и боеприпасами, говорится на сайте пресс-службы ОП.

Среди рассматриваемых вопросов - ход восстановления энергосистемы и меры по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры.

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Также участники Ставки обсудили продолжение мероприятий по обеспечению духовной независимости Украины.

Последнее заседание Ставки прошло 30 ноября. Отдельно у Зеленского прошло совещание по состоянию энергетики и связи.

Обыски в зданиях УПЦ МП и санкции СНБО

С октября СБУ проводит масштабные обыски в региональных храмах УПЦ МП. В ноябре силовики пришли и к попам в Киево-Печерской лавре, где священник вместе с паствой пели молебен, прославлявший Россию.

На местах спецслужба обнаруживает преимущественно запрещенную пропагандистскую литературу, отрицающую существование Украины.

1 декабря президент Владимир Зеленский поручил СНБО внести в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности УПЦ МП, которая может быть аффилирована с РПЦ. Также Зеленский намекнул, что Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата могут отобрать в пользу украинской церкви.

2 декабря СНБО ввел санкции против наместника Лавры, Новинского и других священников УПЦ МП. Под ограничения попали около десяти священнослужителей Московского патриархата.

Угроза нового массированного ракетного удара по Украине

В течение последней недели военные, политики и западные эксперты обращают внимание на подозрительную воздушную активность боевых самолетов россиян на территории аэродромов "Энгельс" и "Энгельс-2".

По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о подготовке врага к новому массированному удару по украинским городам уже в ближайшее время. Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги.

С 10 октября Россия прицельно бьет по украинской энергетике. Последняя атака РФ спровоцировала в энергетике блэкаут: миллионы украинцев остались без света, воды, тепла и связи.

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