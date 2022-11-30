Также был рассмотрен вопрос обеспечения украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки Верховного главнокомандующего речь шла об анализе намерений российских оккупантов и подготовке мощного противодействия им.

В своем вечернем видеообращении к украинскому народу Зеленский отметил, что провел сегодня, 30 ноября, очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Главные вопросы - Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская области, Херсонская область, Крым, прифронтовые территории и наша государственная граница. Анализируем намерения оккупантов и готовим противодействие - еще более мощное противодействие, чем сейчас", - рассказал он.

Видео дня

Кроме того на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения военных и поставки новой техники, боеприпасов.

"Отдельно провел совещание по вопросам энергетики и связи. Фиксируем результаты того, что уже сделано для защиты наших систем. Готовим новые решения. Также готовим новые решения, чтобы не допустить любой возможности России манипулировать внутренней жизнью Украины. В свое время детализируем и это", - сказал глава государства.

Война в Украине

По данным ГУР, Россия не оставляет намерений нанести ракетные удары по Украине и проводит подготовку к этому.

По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, на подготовку к массированным ракетным ударам по Украине россиянам обычно требуется от 7 до 14 дней.

Предыдущий ракетный удар россияне совершили 23 ноября, тогда Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них было сбито.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы к отражению возможных ракетных ударов россиян.

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