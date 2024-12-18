По словам главы Комитета по организации государственной власти в ВР Елены Шуляк, после отмены военного положения до проведения выборов пройдет не менее шести месяцев.

Украина изучает европейские модели избирательного права, включая электронное голосование, с целью проведения выборов вскоре после окончания войны с Россией, пишет издание Politico.

Издание отмечает, что даже после окончания войны одной из ключевых проблем останется предоставление возможности голосовать гражданам, разбросанным по всему миру, в том числе и на оккупированной территории Украины.

"В настоящее время у нас огромная проблема с реестром избирателей, потому что люди уехали [за границу]", — сказала Елена Шуляк, глава Комитета по организации государственной власти в ВР. - "По разным оценкам, только внутренне перемещенных лиц — 6,5 млн человек".

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С этой целью, отметила Шуляк, украинские чиновники изучают различные европейские модели выборов, чтобы найти способ провести свободные и справедливые выборы после окончания войны.

"Нас интересуют нюансы электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в том числе с точки зрения безопасности ИТ", - сказала Шуляк, добавив, что депутаты также рассматривают голосование по почте, личное голосование за границей в день выборов, голосование по доверенности.

При этом, как напоминает Politico, согласно рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, существенные изменения в избирательное законодательство должны быть приняты как минимум за год до даты следующих выборов в Украине.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что после наступления мира Украина "немедленно" будет готова к демократическим выборам.

В то же время Шуляк заявила, что после отмены военного положения до проведения выборов пройдет "не менее шести месяцев".

Выборы в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что никто в мире не требовал и не требует от Украины провести выборы во время войны. По его словам, в Украине есть некоторые люди, которые хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради него.

В то же время глава ОП Андрей Ермак отмкечал, что Украина может провести выборы сразу после окончания войны, однако важно, чтобы военнослужащие и люди, которые выехали за границу, имели возможность проголосовать.

При этом заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин заявлял, что выборы станут очень сложным и угрожающим периодом для государства - хоть и необходимым. По его словам, в это время "фрагментируются все", и это будет еще больше отвлекать от вопроса войны.

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