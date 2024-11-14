Подоляк отметил, что люди, которые работают в свободных медиа и пишут эту аналитику, предлагают завершить войну за счет страны, на которую напали.

На днях издание The Economist опубликовало материал, в котором заявило, что выборы в Украине могут состояться уже в мае 2025 года. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал эту информацию.

"Что мне сегодня очень нравится – я с сарказмом говорю – в западных медиа? Все планы, все, что они прописывают сегодня – это заставить Украину не сопротивляться. Отдайте территорию, не вступайте в НАТО, проведите выборы во время войны. Все это базируется на том, что "давайте принудим Украину"", – сказал он в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале 2+2.

Подоляк добавил, что люди, которые работают в свободных медиа и пишут эту аналитику, предлагают завершить войну за счет страны, на которую напали.

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"Давайте мы принудим Украину, чтобы она не оказывала сопротивление. И там ни слова нет о том, как заставить Россию, страну-агрессора прекратить агрессию", – подчеркнул он.

В то же время, отвечая на вопрос о том, почему в западных медиа так делают, Подоляк сказал, что "это проще".

"Это проще. Смотрите: "Мы такие крутые, мы знаем, как можно закончить быстро войну". А как закончить войну? Есть страна, которая три года сопротивляется. Мы бы, например, три года сопротивление, может, и не оказывали, стояли бы на коленях, это круто и так далее. Но они оказывают сопротивление. Так мы же можем закончить войну. Как? А давайте скажем, чтобы они сложили оружие, это решение. И все такие: "Ух ты!". Они просто не пишут заголовок "Мы о мирном плане, ради окончания войны надо сделать то и то". Они должны написать "Мир в Украине может быть только за счет Украины, только за счет того, что Украина перестанет сопротивляться и отдаст все свое"", – резюмировал Подоляк.

Выборы в Украине: о чем писало The Economist

Накануне издание The Economist выпустило материал, в котором заявило, что выборы могут состояться в 2025 году. Самая ранняя дата, которую якобы обсуждают – 25 мая.

В том же материале журналисты отметили, что Офис президента отрицает подготовку к выборам. Большинство источников издания скептически относятся к тому, что голосование состоится. Существуют вопросы по организации и легитимности этого процесса.

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