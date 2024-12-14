Последний раз видели в Венгрии: в тюрьме Асада нашли загадочно пропавшего американца

Мужчина был паломником и путешествовал в Сирию с религиозной целью. Он утверждает, что к нему не применяли насилие.

Из сирийской тюрьмы освободили американского паломника Трэвиса Тиммермана. История его исчезновения окутана тайнами, пишет BILD.

29-летний Тиммерман был освобожден из тюрьмы и вылетел из страны благодаря вмешательству американских военных. Операция по эвакуации прошла успешно - и Тиммерман теперь находится в безопасности.

Как известно, Тиммерман отправился в Сирию семь месяцев назад, совершая паломничество "по духовным причинам". Впрочем, его арестовали.

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"Исчезновение Тиммермана стало загадкой: последний раз его видели в августе в Будапеште, после чего его поиски начали и венгерская полиция, и власти штата Миссури. После свержения режима Башара Асада Тиммермана обнаружили в тюрьме в Дамаске", - пишет издание.

Американец заявил, что к нему относились нормально, избегая насилия, хотя слышал крики других заключенных. Сначала он отказывался от контакта с властями США, но впоследствии согласился на эвакуацию.

Некоторые местные журналисты приняли Тиммермана за американского репортера Остина Тайса, который исчез в Сирии более десяти лет назад. Однако это предположение оказалось ошибочным - судьба Тайса остается неизвестной.

Смена власти в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, в России подтвердили, что предоставили убежище свергнутому сирийскому диктатору Башару Асаду. Там отметили, что Кремль не собирается отдавать его в руки правосудия. Москва собирается и в дальнейшем поддерживать сирийского диктатора, чей режим обвиняют в массе военных преступлений, включая применение химического оружия против гражданского населения.

Тем временем Израиль воспользовался моментом безвластия в Сирии и уничтожил сирийский военный флот во время операции прошлой ночью. Министр обороны Израиля заявил, что это была ликвидация стратегических угроз для его страны. Кроме того, войска Израиля закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

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