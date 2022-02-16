Нейтральный статус, помимо прочего, означает невозможность получать внешнюю помощь на оборонные нужды.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, комментируя идеи некоторых стран склонить Украину к "финляндизации", заявила, что любое решение относительно будущего Украины остается за народом Украины.

Об этом шла речь в интервью Шерман Украинской правде.

Шерман подчеркнула, что уже ранее вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном неоднократно заявляли о "никаких решениях об Украине без Украины".

Она отметила, что вопрос "финляндизации" решает только Украина.

"Это решение – не на стороне США. Это решение остается за украинским народом – чего они хотят, где они видят свое будущее. Это ваш выбор. И 15 февраля мы снова услышали ответ от президента Зеленского: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это также выбор народа Украины. А мы поддерживаем любой выбор украинского народа и украинского правительства", – сказала дипломатка.

Вопрос "финляндизации"

Слухи о предложении "финляндизировать" Украину, то есть гарантировать ее внеблоковость, были распространены западными СМИ якобы из уст самого Эммануэля Макрона.

Однако французский президент на уточняющий вопрос журналистов это возразил: "Я такого не слышал и никогда не использовал подобных категорий в отношении Украины".

Впоследствии постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что РФ поддержала бы нейтралитет Украины. В свою очередь спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя идеи Макрона, ответил: "(В идеях Макрона – ред.) есть рациональные зерна, на основе которых можно продолжать работу".

11 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов во время выездного заседания СНБО в Харьков сказал прессе, что период условной "финляндизации" Украина уже прошла в 2014-2014 годах, когда Россия оккупировала некоторые территории Донбасса и Крым.

Нейтральный статус, помимо прочего, означает невозможность получать внешнюю помощь на оборонные нужды.

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