Перемирие и "Кавказ-2020": Кривонос рассказал о вероятности нападения России

С сегодняшнего дня на Донбассе началось очередное перемирие, а на сентябрь 2020 года в России запланированы крупнейшие военные учения «Кавказ-2020».

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключает, что любые российские военные учения, в частности в Крыму, могут перейти в «активную фазу боевых действий».

Об этом он сказал Крым.Реалии, комментируя возможность атаки России против Украины.

По данным Кривоноса, российские штабы и мобилизационная база на полуострове находятся в подготовленном состоянии.

«Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже что – начало агрессии», – отметил представитель СНБО.

При этом он заверил, что Украина готова к любым угрозам.

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«Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию», – сказал Кривонос.

Однако, по его словам, в Украине должны четко понимать, что в случае агрессии, рассчитывать следует преимущественно на свои силы.

«Мы четко должны понимать, что мы одни на поле и у нас не так много стран, которые нас поддерживают. Нас поддерживают страны Балтии, Польша, потому что они понимают ту угрозу, исходящую со стороны России, и они понимают, что мы сейчас для них союзники – мы должны поддерживать. Нас поддерживает Великобритания, которая понимает такую угрозу со стороны России, нас поддерживают Соединенные Штаты, нас поддерживает Канада, нас поддерживает Япония. Другие страны Европы играют под дудку России», – отметил Кривонос.

Напомним, в сентябре в России пройдут крупнейшие военные учения «Кавказ-2020».

Как сообщал УНИАН, 27 июля, в 00:01 на линии разграничения на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Отмечается, что украинские военные заявляют, что готовы дать отпор в случае, если поддерживаемые Россией боевики снова начнут обстрелы.

В воскресенье, 26 июля, за несколько часов до объявленного перемирия состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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