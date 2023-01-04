Румынская сторона хочет, чтобы в Украине обеспечили самые высокие стандарты защиты румынского меньшинства.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о беспокойстве по поводу закона "О национальных меньшинствах в Украине".

"Высказал президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспокоенность Румынии относительно недавно принятого закона о национальных меньшинствах и договорился усилить диалог для поиска решений с целью обеспечения самых высоких стандартов защиты для румынской общины в Украине, подобно тому, как это делается для украинской общины в Румынии", - сообщил Йоганнис в микроблоге Twitter.

Закон о нацменьшинствах: подробности

13 декабря Верховная Рада приняла закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины". За принятие закона с регистрационным номером 8224 проголосовали 324 парламентариев. Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

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Принятие этого закона было среди одних из главных требований к Украине, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что после принятия его как закона теряет силу закон "О национальных меньшинствах в Украине" от 1992 года.

Законом закреплено определение "национальные меньшинства (сообщества)"; права, свободы и обязанности лиц, принадлежащих к нацменьшинствам (сообществам); особенности государственной политики по реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к нацменьшинствам. В частности, особенности финансового обеспечения внедрения такой политики, полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к нацменьшинствам.

Также законом предусмотрена возможность создания консультативно-совещательных органов при госорганах исполнительной власти разных уровней по реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к нацменьшинствам.

Кроме того, предусмотрена возможность создания центров национальностей в областных центрах или определенных населенных пунктах за средства государственного и/или местного бюджетов для функционирования общественных объединений нацменьшинств на безвозмездной основе.