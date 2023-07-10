Секретарь СНБО отметил, что страна им "этого не простит", и добавил, что статью о госизмене никто не отменял.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обратился к тем, кто готовил Будапештский меморандум, и призвал их "прекращать заниматься ерундой".

Об этом он сказал в эфире телемарафона. Комментируя предоставление гарантий безопасности для Украины, Данилов отметил, что первоочередным фактором таких гарантий для страны является наличие у нее ядерного оружия.

"У нас ядерного оружия, с учетом того, что у нас его бесплатно, подчеркиваю, забрали в свое время, нет", - отметил Данилов.

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Он добавил, что если речь пойдет о прямых гарантиях Соединенных Штатов Америки, то "надо смотреть, в каком виде они будут, чтобы не случилось так, как со знаменитым меморандумом, который готовили в 1994 году".

"Я хочу обратить внимание, что люди, которые готовили меморандум в 1994 году, они и сейчас под ногами где-то там находятся в некоторых процессах. И так же нам предлагают определенные вещи... Уважаемые друзья, мы очень внимательно отслеживаем все ваши процессы и вам надо прекратить. Я уже неоднократно обращался к этим людям, что прекращайте заниматься этой ерундой. Потому что страна вам этого не простит", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов добавил, что "мы проглотили меморандум 1994 года", но "если они в дальнейшем будут нам предлагать какую-то чушь, то это может уже очень опасно для них закончиться".

"Я еще раз подчеркиваю, 111-ю статью (статья Уголовного кодекса Украины, которая касается государственной измены, - УНИАН) никто ни для кого не отменял", - сказал он.

На вопрос, кого именно Данилов имеет в виду, он отметил, что эти люди имеют дипломатический статус.

"Они понимают, о ком идет речь. Это не секрет. Эти так называемые, скажем так, третьи круги, вторые круги. Там, где за спинами нашего украинского народа ведутся какие-то вещи", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что "Лавров (министр иностранных дел России, - УНИАН) в Соединенных Штатах встречался с теми людьми, которые не имеют отношения сейчас к политике в Вашингтоне, но имеют желание на что-то там влиять, с ними общались".

"Имейте в виду, что у нас так же есть такие люди, которые делают вид, что они от имени украинского народа могут что-то решать", - сказал секретарь СНБО.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Вильнюсе (Литва) стартует саммит НАТО, на котором украинские власти ожидают получить конкретное решение относительно вашего членства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите могут согласовать будущее присоединение Украины без этапа Плана действий по членству. Кроме того, на Западе должны принять программу поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО.

По словам генсека, пока конечного решения нет - продолжаются консультации по решениям, которые будут приняты на саммите НАТО, однако он убежден, что там будет четкий сигнал относительно Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении накануне саммита подчеркнул, что все понимают, что Украина должна быть членом НАТО. И хотя война мешает немедленному вступлению, соответствующий сигнал нужен уже сейчас.

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