ГБР не нашло нарушений в расследовании дела Порошенко о разжигании межрелигиозной розни

По мнению руководителя ГБР Александра Соколова, отмена регистрации УПЦ КП должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

Следствие не нашло нарушений при расследовании дела в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко о якобы «разжигании межрелигиозной розни» при создании Православной церкви Украины.

Как говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований, об этом во время брифинга заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов.

В частности, по словам его, в рамках досудебных расследований ГБР не обжаловались и не проверялись вопросы получения Украиной томоса об автокефалии.

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Как пояснил Соколов, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался Порошенко, на самом деле касалось не томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и в настоящее время закрыто.

«Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело в настоящее время закрыто. Следователями не установлены признаки уголовного правонарушения, которое подпадает под статью 161 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений», - отметил Соколов.

По его мнению, отмена регистрации УПЦ КП должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства. Соколов также предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.

«ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии. По этому поводу нами проведены консультации с представителями различных религиозных общин, к которым доведена позиция государственного бюро расследований», - резюмировал Соколов.

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Как сообщал УНИАН, 18 июня экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбуждено еще одно дело - за разжигание межрелигиозной розни.

«Оказывается, они возбудили в отношении меня еще одно дело. Называется оно «За разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины», - сказал он.

Порошенко назвал возбужденные в отношении него дела «мелкой местью закомплексованных людей» и заверил, что не боится нынешней власти.

В Государственном бюро расследований сообщили, что дело возбуждено 6 ноября 2019 года. СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР.

19 июня в Православной церкви Украины заявили, что расценивают дело о «разжигании межрелигиозной розни» при создании ПЦУ как позорную и циничную попытку давления и препятствования развитию церкви, процессу международного признания и свободы волеизъявления религиозных общин.

В ПЦУ считают, что сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а якобы продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является «позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемого в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре».

ПЦУ призывает тех, кто вовлечен в политически мотивированное преследование, «помнить о личной ответственности перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями».

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