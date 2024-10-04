Первая встреча Столтенберга и Зеленского состоялась в июне 2019 года.

В начале своего президентства Владимир Зеленский был совершенно неопытным в политике, из-за чего его недооценивали. В частности в этом признался бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью для Financial Times.

Первая встреча Столтенберга и Зеленского состоялась в июне 2019 года - через считанные недели после его избрания. "Он мне понравился, но я не представлял, что он станет военным лидером. Он был неопытным. Он задавал самые простые вопросы. . Я недооценил его абсолютно", - вспоминает бывший генсек НАТО.

Когда началось полномасштабное вторжение России, оккупанты были близки к тому, чтобы захватить украинского президента, убежден Столтенберг.

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"Это был подбрасывание монеты. Если бы Киев пал и они взяли Зеленского, к чему они были очень близки, то вся война была бы совсем другой", - говорит бывший генсек.

Также Столтенберг вспоминает "тяжелый" телефонный разговор с Зеленским в первые дни полномасштабной войны.

"Значительная часть разговора касалась бесполетной зоны. Он хотел бесполетную зону. И я не смог предоставить ему бесполетную зону. Реальность такова, что с самого начала я сформулировал подход НАТО: поддерживать Украину, но не быть частью конфликта", - рассказал он.

Другие заявления Столтенберга относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Запад должен был обеспечить Украину большим количеством оружия перед российским вторжением и после его начала. Столтенберг говорит, что больше всего сожалеет именно об этом.

Также Столтенберг высказывал мнение, что сроки окончания войны в Украине зависят от количества оружия, которое получает Украина.

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