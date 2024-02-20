В декларацию Петра Порошенко вошли сверхдорогие часы, мебель, бриллианты, произведения российских художников и многие другие предметы роскоши. Все это перекликается с образом министра времен Януковича и выглядит некстати на фоне обеднения украинцев во время войны.

Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук, комментируя журналистское расследование о свежей декларации Порошенко.

"Часы за сотню тысяч долларов и больше, мерседесы и бриллианты, мебель… Дорогой комод. Не удивлюсь, если в Букингемском дворце у Чарльза комод поскромнее будет. А вот реально шокировала тяга Петра Алексеевича к "великай русскай культуре". В его декларации произведения наиболее известных российских художников 18-19 и 20 веков. Васнецовы, Поленовы и все остальные "грачи прилетели" раскрывают образ Петра Алексеевича с другой стороны. Учитывая его тягу к "русскому миру", начинаешь думать, что именно об этом он хотел поговорить с венгерским Орбаном", – отмечает Петр Олещук.

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Олещук также обращает внимание на объемы наличных денег, которыми располагает Порошенко, а это около 60 миллионов долларов и свыше 300 млн гривен, а также на его имение размером 1330 квадратных метров под Киевом, которое напоминает Белый дом в Вашингтоне.

"Абсолютно завершенный образ министра Януковича, человека с "прежнего времени", когда все это было ценностью, смысл политической деятельности сводился к накоплению и созданию возможностей для подобного накопления. Зачем? Ради чего? Этого вам никто объяснить не сможет. Но так было принято в определенных кругах определенных лиц десятилетней давности. Там еще любили собственные портреты, иконы с собой (у Петра Алексеевича есть и такая: ростовая), много золота и тому подобное. Но в Украине остался динозавр пшонковой эпохи. Обогащается и любит все, что блестит. И война здесь не помеха", - резюмирует Олещук.

Как сообщалось ранее, народный депутат Петр Порошенко вошел в тройку самых богатых украинцев вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым. По сравнению с прошлым годом состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов и составляет почти 1 млрд долларов.

Только от правительства пророссийского Орбана Порошенко трижды получал денежные поступления в сумме более 37 млн. грн. в конце 2023 года. Тогда, по словам экспертов, Петр Алексеевич должен был встретиться с Орбаном по передаче России и другим заинтересованным сторонам сигнала о своей готовности возглавить кампанию по принуждению Украины к миру.