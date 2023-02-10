Проводятся обыски по месту жительства народного депутата Украины, его родственников и помощников.

Генеральным прокурором на основе доказательств, которые собрала контрразведка СБУ, составлено сообщение о подозрении народному депутату Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину.

Об этом сообщают Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины. Волошин подозревается по фактам совершения государственной измены и нанесение умышленного легкого телесного повреждения ветерану АТО летом 2020 года (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 125 Уголовного Кодекса Украины).

"По данным следствия, народный депутат Украины IX созыва от запрещенной партии ОПЗЖ осуществлял помощь РФ и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины. Он распространял высказывания, направленные на создание в обществе пророссийских настроений. Признавал правомерными и оправдывал создание на территории Украины самопровозглашенных так называемых "ЛНВ/ДНР"", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как отмечают в Офисе генпрокурора, такие действия народного депутата совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее государственной, экономической и информационной безопасности.

Также народный избранник подозревается в том, что он причинил умышленное легкое телесное повреждение активисту.

"Следствием установлено, что накануне широкомасштабного вторжения государства-агрессора подозреваемый покинул территорию Украины и в настоящее время находится в РФ", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства народного депутата Украины, его родственников и помощников. Как сообщают в Государственном бюро расследований, проводится 7 обысков по местам жительства лиц, связанных с депутатом.

Нардеп Олег Волошин - что известно

Как сообщал УНИАН, во время обыска в марте 2022 года у нардепа Олега Волошина нашли пистолет.

В начале 2022 года США ввели санкции против этого нардепа. В сообщении Минфина США говорилось, что он и еще ряд других нардепов действуют под руководством ФСБ РФ и поддерживают российские операции влияния против Соединенных Штатов и их партнеров и союзников. Подсанкционные нардепы играли разные роли в кампании по глобальному влиянию России для дестабилизации суверенных стран в поддержку политических целей Кремля.

Прекращение деятельности ОПЗЖ в Украине

Напомним, весной на заседании СНБО было принято решение о запрете партии ОПЗЖ. Позже президент Владимир Зеленский ввел это решение в действие. Некоторые нардепы сбежали из Украины перед полномасштабным вторжением России. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что беглецов лишат мандатов.

9 января скандальный пророссийский политик Андрей Аксенов сложил полномочия народного депутата Украины. Известно, что Аксенов имеет российский паспорт. Он поддерживал так называемые квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР".

13 января Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Указом президента Украины этих четырех членов запрещенной партии ОПЗЖ лишили украинского гражданства. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя это, заявил, что все депутаты ОПЗЖ должны уйти из Верховной Рады.

В конце января народные депутаты Олег Волошин, Наталия Королевская и ее муж Юрий Солод, которые входили в бывшую фракцию ОПЗЖ, написали заявления о сложении мандатов. Позже такое же заявление написал еще один народный депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович, а вскоре Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия.

Вас также могут заинтересовать новости: