По мнению Коваленко, завышенные ожидания и непонимание происходящих процессов, очень часто повергают наших граждан в состояние воодушевлённой разочарованности.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что считанные дни остались до встречи НАТО, от которой, почему-то, многие украинцы ожидают того, чего они в результате не получат и будут разочарованы, а именно - гарантий или же непосредственно самого вступления Украины в альянс.

"Завышенные ожидания и непонимание происходящих процессов, очень часто повергают наших граждан в состояние воодушевлённой разочарованности. Точно так же как проходящее сейчас наступление. Ведь большая часть общества ожидала какого-то молниеносного прорыва и всеобщего доминирования", - написал он.

Эксперт отметил, что он на протяжении всего этого времени не изменил своего мнения - Украина не станет членом НАТО до тех пор пока не закончится война.

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"Лишь после этого она вольётся в североатлантический альянс с ускорением, возможно, большим чем это сделала Финляндия. Но не раньше. А вот чего можно ожидать? Расширения поддержки. Предоставление новой номенклатуры вооружений. Ряд нового формата инициатив способствующих повышению обороноспособности Украины. Но проблема в том, что всё это будет произнесено неинтересным, серым, бюрократическим языком", - считает Коваленко.

Он уверен, что всё это поможет нам быть сильней.

"Будьте реалистами, никто Украину не примет в альянс пока идёт война, хотя Украина НАТО сейчас, как гарант безопасности в Европе, нужнее, чем самой Украине, членство в НАТО", - добавил аналитик.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе публично подтвердят, что Украина станет членом Альянса. Они объединятся для того, чтобы приблизить Киев к этой цели.

В США высказались относительно членства Украины в НАТО. В Белом доме заявили, что Украина пока не выполнила требования для вступления в Альянс.

Президент Турции Реджепо Тайип Эрдоган во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиров Зеленским заявил, что Украина заслуживает на членство в НАТО.