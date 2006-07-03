Оксана Билозир предлагает выход с конституционного кризиса

Изменение процедуры принесения присяги судьями Конституционного Суда Украины предусматривает зарегистрированный в Верховной Раде новый проект закона о внесении изменений к статье 17 Закона "О Конституционном суде Украины".

Его целью автор проекта – народный депутат от фракции «Наша Украина» Оксана БИЛОЗИР называет «установление процедуры, которая сделала бы невозможным политическое или иное влияние как на Конституционный Суд, так и на отдельных его судей».

В частности, предполагается, чтобы судьи КСУ принимали присягу в зале заседаний Конституционного суда не позже, чем через месяц после назначения их судьями Конституционного суда.

Также предполагается установить, что на церемонию принятия присяги приглашаются Президент, председатель Верховной Рады, премьер-министр, председатель Верховного суда, другие официальные лица.