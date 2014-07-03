Украине нужно военное положение, а АТО может затянуться на два года - замкомандира "Азова"

Мосийчук только что вернулся из зоны военных действий и считает, что активная фаза АТО может длиться около 6 месяцев, а в целом антитеррористическая операция может затянуться на два года, хотя министр обороны Михаил Коваль уверен, что операция продлится до холодов.

"Такие пессимистические прогнозы потому, что я не опираюсь на погодные условия, а делаю выводы из незакрытых границ, настроений населения, настроений террористов. Мы понемногу научились вести войну, и зима конечно повлияет, но террористы продолжат тактику войны в толпе, то есть будут прикрываться мирным населением" - сказал Мосийчук в онлайн-конференции на ТСН.uа.

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Мирный план президента Петра Порошенко, по мнению Мосийчука, террористы не примут. Заместителя комбата считает, что в Украине необходимо вводить военное положение, это поможет контролировать освобожденные территории.

"Мы освобождаем территорию, например, Приазовье мы зачистили почти полностью, но кого мы за собой оставляем? Милицию, которая предала народ Украины и поголовно носила георгиевские ленты? Местную власть, которая предала народ Украины? А где уверенность, что эти люди не ударят в спину. А военное положение позволит ввести военные комендатуры и обеспечить безопасность как гражданского населения, так и военных", - уверен заместитель комбата.