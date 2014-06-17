Террористы готовят провокации с использованием установок "Град" возле аэропорта в Луганске
Террористы готовят провокации с использованием установок залпового огня «Град» в районе Луганского аэропорта.
Террористы готовят провокации с использованием установок залпового огня «Град» в районе Луганского аэропорта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой на брифинге.
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«По данным информационного центра СНБО, готовятся провокации со стороны террористов против мирного населения с использованием установок залпового огня «Град», - отметил он.
«Это планируется в районе Луганского аэропорта. Две установки «Град» были замечены возле Красноармейского горсовета Донецкой области в районе кладбища», - сообщил представитель СНБО.