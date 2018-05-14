Неделя в цифрах

3 сотрудника спецподразделения "Беркут", вина которых в расстреле участников Евроайдана, по мнение ГПУ, уже доказана, арестованы. Сейчас заканчиваются последние следственные действия и дела поступят в суд в июне.

Кроме того следствием также установлены организаторы - начиная с Януковича, АП, МВД и заканчивая командирами соответствующих подразделений и непосредственных бойцов.

9 партий проходят в Киевсовет по предварительным результатам экзит-полов и подсчетам 85% голосов. В пропорциональной части депутатского корпуса партия УДАР набрала, согласно опросов, 42,3% голосов жителей столицы и может рассчитывать на 30 депутатских мандатов из 60. Радикальная партия Олега Ляшко с 7,9% и ВО "Свобода" с 7,7% получат шесть мандатов. Объединение "Самопоміч" поддержали 7,4%, они получат пять мандатов. Батьківщина (4,7%), партия Леси Оробец "Нове життя" (4,1%) и "Демократический альянс" (3,7%) получат по три мандата, а остальфные четыре мандата поделят между собой "Громадянська позиція" (3,5%) во главе с Алексеем Гриценко и партия бывшего мэра Киева Александра Омельченко - "Єдність" (3,4%).

10 украинских военнослужащих из Национальной гвардии, включая генерала Кульчицкого, погибли в сбитом террористами над Славянском вертолете Ми-8 из из российского оружия ПЗРК. В вертолете были военные для ротации, а также вода и продукты.

47% украинцев проголосовали бы за вступление в Европейский Союз, если бы соответствующий референдум состоялся в мае. За последние 6 месяцев число сторонников такого выбора увеличилось на 20%. 27% респондентов высказались бы за вступление в Таможенный союз, 12% решили не принимать участие в голосовании, 14% не определились.

49% россиян негативно относятся к Украине согласно опросам за май 2012 года, хотя в январе таких было только 26%. Впрочем, к самим украинцам 80% респондентов относятся позитивно. Треть россиян обеспокоены возможностью военного конфликта с Украиной. Впрочем, за последний месяц число россиян, считающих, что развитие украинских событий приведет к гражданской войне, снизилось с 47% до 40%.

50 силовиков – военные, милиционеры и бойцы добровольческого батальона самообороны "Донбасс", погибли за время проведения АТО на Востоке Украины. Половина погибших находилась на службе в Вооруженных силах Украины. Так, "черный четверг" у нес жизни 17-ти бойцов 51-й механизированной бригады под Волновахой. Еще шестеро погибли возле Краматорска, попав в засаду. Министерство внутренних дел потеряло около тридцати своих бойцов. Двенадцать из них погибли в вертолете, который под Славянском сбили террористы. Остальные погибшие силовики были бойцами Национальной гвардии и спецназовцами.

54,7% голосов избирателей получил в первом туре президентских выборов Петр Порошенко. Юлия Тимошенко набрала 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%. Остальные кандидаты на пост президента получили менее 2% голосов избирателей. Количество голосов избирателей, согласно обработанным электронным протоколам, составляет 17 млн 774 тыс. 827 чел.

122 человека погибли, а около 200-ох ранены в результате преступных действий граждан России на территории Украины. По данным ГПУ, добыты неопровержимые доказательства развязывания россиянами военного конфликта, создания непредусмотренных законом вооруженных формирований, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, наемничества и терактов.

148 детей из Славянска прибыли в Севастополь в ночь с 30 на 31 мая в сопровождении 25 взрослых. Всех их разместили в детском оздоровительном лагере «Радость», где, по данным персонала, все они находятся в безопасности.

508 детей усыновили украинцы за четыре месяца 2014 года, 172 ребенка обрели семью благодаря иностранным гражданам. Еще 365 детей за этот период были определены в приемные семьи и детские дома семейного типа.

786 000 000 долларов США – и не больше – готова заплатить Украина России за газ. Это исключительно те счета, где цена определена в 268 долларов за тысячу кубометров. В дальнейшем Украина согласна закупать газ у “Газпрома” также исключительно по этой цене. В противном случае, подаст иск в Арбитражный суд. Последний раунд переговоров по газу может состояться уже в понедельник, 2 июня.