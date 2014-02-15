Свобода заявляет, что отстояла баррикады от "титушек", милиция - что экстремисты избили киевлян

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Как отметили в пресс-службе, сегодня «на угол улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого пришли наемники власти с целью разобрать баррикаду возле ЦУМа. Однако им помешали свободовские сотни самообороны Майдана, а также народные депутаты, среди которых - Андрей Ильенко, Игорь Кривецкий, Эдуард Леонов и лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок».

«Почти полторы сотни «коренных киевлян» уже традиционно в субботу пришли разбирать баррикаду на улице Крещатик возле здания Киевского городского совета. Однако в очередной раз попытку наемников власти снести баррикаду постигла неудача. На этот раз «титушки» пытались спровоцировать драку, однако свободовцы оттеснили провокаторов», - отметили в пресс-службе и добавили: «Коренных киевлян» активисты Майдана прогнали до Бессарабской площади».

Читайте такжеКиевляне, хотевшие разобрать баррикады, попросили у КГГА 300 беркутовцев (документ)Вместе с тем, в милиции заявляют, что по состоянию на 13.00 им поступило 13 официальных сообщений об избиении участников акции «За чистый Киев» активистами Евромайдана.

«15 февраля участники акции «За чистый Киев» проводили мирную демонстрацию рядом с баррикадами со стороны Бессарабской площади. Однако, около 12.20 до столичной милиции поступило сообщение о том, что активисты так называемого «Евромайдана» и ВО «Свобода» бросают в людей петардами и угрожают им физической расправой», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в дежурной части начали поступать сообщения об избиении участников акции «За чистый Киев».

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Шевченковского и Печерского райуправления киевской милиции, медики скорой помощи. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, а правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и принимают заявления от пострадавших лиц. Все сведения внесены в журнал учета. Проверка продолжается.

Напомним, это уже не первая попытка "киевлян" разобрать баррикады. Как сообщал УНИАН, 8 февраля группа лиц, которые неустанно подчеркивали, что являются «коренными киевлянами», пришли к баррикады возле ЦУМа, чтобы «начать ее расчистку».