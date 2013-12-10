Митингующие расчистили Евромайдан от снега и льда и смотрят футбол
22:25, 10 декабря 2013Политика
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Во вторник вечером на Евромайдани собралось около 5 тысяч человек.
Митингующие расчистили Евромайдан от снега и льда и смотрят футбол Фото Громадське ТБ
Они лопатами и обычными досками расчистили Майдан Независимости от снега и льда и собирались смотреть матч "Шахтер" - "Манчестер Юнайтед", сообщает ТСН.
Футбол транслируется на большом экране, установленном на Доме профсоюзов.
Несмотря на сильный мороз, евромайдановцы продолжают стоять и согреваются, смотря матч.
Обстановка на Майдане Независимости сейчас спокойная, царит позитивное настроение.
Как сообщалось ранее, станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" вновь закрыли из-за "взрывчатки". В милиции в очередной раз сообщили о телефонном "минировании" станций.
Актуально эти станции работают только на выход для эвакуации пассажиров. На вход и пересадку они не работают.
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