Митингующие расчистили Евромайдан от снега и льда и смотрят футбол

Они лопатами и обычными досками расчистили Майдан Независимости от снега и льда и собирались смотреть матч "Шахтер" - "Манчестер Юнайтед", сообщает ТСН.

Футбол транслируется на большом экране, установленном на Доме профсоюзов.

Несмотря на сильный мороз, евромайдановцы продолжают стоять и согреваются, смотря матч.

Обстановка на Майдане Независимости сейчас спокойная, царит позитивное настроение.

Как сообщалось ранее, станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" вновь закрыли из-за "взрывчатки". В милиции в очередной раз сообщили о телефонном "минировании" станций.

Актуально эти станции работают только на выход для эвакуации пассажиров. На вход и пересадку они не работают.