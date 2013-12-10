Лидеры украинской оппозиции сегодня вечером встретятся с Эштон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время выступления на Майдане Незалежности сообщил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Она только что встречалась с Януковичем, и мы будем иметь встречу с ней для того, чтобы она услышала и наше виденье”, — сказал Яценюк.

Он также сообщил всем, кто собрался на Майдане, что США поддерживают демократию в Украине и выражают свою поддержку каждому украинцу, который борется за свои права.

Яценюк сказал, что оппозиция имела “откровенный разговор” с западными партнерами. При этом он отметил, что не может сообщить все детали разговора.

Яценюк также сказал, что задачей оппозиции, а также всех, кто собирается на майданах, не дать Президенту Виктору Януковичу возможность «продать Украину России». По словам Яценюка, Украина должна возобновить переговоры с Международным валютным фондом.

”Сейчас немедленно нужно возобновить переговоры с нашими европейскими партнерами, и есть такая организация как МВФ... Или мы убедим наших западных партнеров и они откроют кредит для Украины, а не для Януковича, чтобы выплатить по долгам, которые накопил Янукович, для того чтобы выплатить пенсии, выплатить всем зарплаты и для того, чтобы не допустить банкротства страны”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, Эштон призвала украинскую власть воздерживаться от применения силы к участникам гражданской акции протеста на Майдане Незалежности.